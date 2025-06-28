Αίγυπτος: Θανατηφόρο τροχαίο με 19 νεκρούς, ανάμεσά τους 18 νεαρές εργάτριες (εικόνες)
clock 07:29 | 28/06/2025
Τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες Παρασκευή (27/6) στη βόρεια Αίγυπτο στοίχισε τη ζωή σε 19 άτομα, μεταξύ των οποίων 18 ημερομίσθιες εργάτριες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονταν και δύο 14χρονα κορίτσια, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Φορτηγό συγκρούστηκε με μικρό λεωφορείο που μετέφερε εργάτριες από το χωριό τους, το Καφρ αλ Σανάμπσα, στην επαρχία Μενουφίγια, κάπου εκατό χιλιόμετρα βόρεια του Καΐρου, στο δέλτα του Νείλου, εξήγησε η επίσημη εφημερίδα Άχμπαρ αλ Γιουμ («Σημερινά Νέα», σε ελεύθερη απόδοση).

Σύμφωνα με κατάλογο των θυμάτων που δημοσίευσε άλλη κρατική εφημερίδα, η Αλ Αχράμ («Οι πυραμίδες»), οι περισσότερες από τις εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους ήταν έφηβες, ανάμεσά τους δυο 14 ετών.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τα θύματα «μάρτυρες της δουλειάς για το ψωμί της μέρας» και κάλεσαν τις αρχές να φροντίσουν να βελτιωθεί η κατάσταση του δρόμου όπου έγινε το δυστύχημα.

Τα τροχαία είναι συχνά στην Αίγυπτο, όπου ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας επιβάλλεται άνισα και μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου είναι σε κακή κατάσταση.

Χιλιάδες χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων και γέφυρες κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο μεγάλου εγχειρήματος βελτίωσης των υποδομών.

Η αιγυπτιακή υπηρεσία στατιστικής καταμέτρησε πάνω από 5.200 θανάτους στους δρόμους το 2024 στην πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου (≈116-118 εκατ. κάτοικοι). Ανήλικοι εργάτες είναι πολλά θύματα ατυχημάτων ή δυστυχημάτων τόσο σε δρόμους στην επαρχία, όσο και σε ποτάμια, αντίστοιχα σε ενίοτε παραφορτωμένα μικρά λεωφορεία ή μικρά πλεούμενα.

Κατά τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα, τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια ανήλικοι ή ανήλικες εργάζονται στην Αίγυπτο.

