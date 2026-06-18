Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, εκφράζεσαι με συγκεκριμένο και αρκετά ξεκάθαρο τρόπο. Μπορεί να μην έχεις ένταση, ο τρόπος που κινείσαι και εκφράζεις κάποιες απαιτήσεις για το πώς θέλεις να γίνουν ορισμένα πράγματα όμως φαίνεται να δίνει αυτή την εντύπωση στους άλλους. Παράλληλα, έχεις κάποιες ιδέες που μπορούν να προχωρήσουν καλύτερα, αρκεί να έχεις κι εσύ την υπομονή να τις οργανώσεις και να τις εκφράσεις καλύτερα σε λεπτομέρειες. Παίζει επίσης ένα φλερτ που έχεις να το δεις κάπως πιο σοβαρά, μιας και το ενδιαφέρον σου δεν υποχωρεί.

Ταύρος



Ταύρε μου, με μια καλύτερη διάθεση σήμερα μπαίνεις στη διαδικασία να οργανώσεις καλύτερα το σπίτι σου, να κάνεις δουλειές και να τακτοποιήσεις το χώρο σου και τα συρτάρια σου. Αντιλαμβάνεσαι πως κάπως χρειάζεται να οργανώσεις και το χρόνο σου καλύτερα, ώστε να μπορέσεις να ξεκουραστείς κάπως μέσα στη μέρα, αλλά και να δεις ορισμένα σημαντικά πράγματα από απόσταση και μακριά από αδιάκριτα και αχρείαστα σχόλια. Σίγουρα εστιάζεις και στο πώς επικοινωνείς με τους άλλους, αλλά στο να δεις τα πράγματα κάπως πιο καθαρά.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, οι συζητήσεις που κάνεις με φίλους, αλλά και άτομα μέσα σε ομάδες που συμμετέχεις είναι πιο σοβαρές και πιο εκκαθαριστικές. Από το πρωί μπαίνεις σε μια διαδικασία να δεις κάποια πράγματα πιο σοβαρά και να επικεντρωθείς σε ζητήματα που πρέπει να προχωρήσουν. Επίσης, το γεγονός ότι υπάρχουν ευθύνες που αναγκαστικά θα επωμιστείς σε κάνει να κινείσαι διαφορετικά, πιο στοχευμένα. Κάποιες επαφές μέσα στη μέρα θα ενισχύσουν τον κοινωνικό σου περίγυρο και θα σε φέρουν σε επαφή με σημαντικά άτομα.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, έχεις την ανάγκη και την επιθυμία να οργανώσεις κάπως καλύτερα όσα έχεις να κάνεις μέσα στη μέρα, ξεκινώντας από τα οικονομικά σου. Αυτό θα σου δώσει την αίσθηση ασφάλειας που χρειάζεσαι για να δεις τα πράγματα πιο καθαρά και να μην φρικάρεις. Στη δουλειά μπορεί να υπάρχουν παραπάνω ευθύνες – σύνηθες αυτή την περίοδο για σένα – όμως δε σε πτοεί αυτό και λειτουργείς αποτελεσματικά και άμεσα σε όσα ζητηθούν. Επίσης, κάποιες σημαντικές επαφές μπορεί να φέρουν ένα νέο εισόδημα ή να ενισχύσουν το υπάρχον.

Λέων



Λέοντά μου, σήμερα είναι μια μέρα που είσαι πιο σίγουρος για το πώς θέλεις να κινηθείς. Οι αποφάσεις που παίρνεις είναι πιο ξεκάθαρες και στοχεύεις σε συγκεκριμένα πράγματα που έχεις στο μυαλό σου και θέλεις να τα προχωρήσεις. Σίγουρα μέσα από συζητήσεις που κάνεις αντιλαμβάνεσαι καλύτερα ορισμένα πράγματα και παίρνεις πιο στοχευμένες αποφάσεις. Είναι σημαντικό να κατανοήσεις πως χρειάζεται να οργανώσεις καλά το χρόνο σου και να μην επιμείνεις σε όσα δεν προχωράνε προς το παρόν.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα παρακολουθείς από απόσταση τα πράγματα και οι λεπτομέρειες που βλέπεις ξεκαθαρίζουν το τοπίο. Παράλληλα, η διαίσθησή σου σε κάποια πράγματα φαίνεται να επιβεβαιώνεται, καθώς μέσα από κάποιες αποκαλύψεις που γίνονται νιώθεις πως πολλά μπαίνουν στη θέση τους κάπως αυτόματα. Αυτό το κρυφό φλερτ που έχεις σου αρέσει και σε κάνει να νιώθεις σημαντικός για το πρόσωπο, κάτι που σε κάνει να επενδύσεις και από την πλευρά σου λίγο παραπάνω, αλλά και να εκφράσεις με τον τρόπο σου το συναίσθημά σου.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, δίνεις περισσότερη σημασία στο να έρθεις πιο κοντά με άτομα που μπορείς να συνεργαστείς, αλλά και να συνεννοηθείς καλύτερα. Να ανοίξεις τον κύκλο σου, αλλά με άτομα που αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα καλύτερα και σου εμπνέουν μεγαλύτερο σεβασμό. Σα να θες να ξεκαθαρίσεις λίγο το κομμάτι αυτό. Οι επαφές που έχεις με την παρέα γίνονται πιο στενές, και εσύ αυτό που θέλεις είναι να νιώσεις ασφάλεια μέσα σε αυτή, χωρίς να χρειάζεται να εξηγείς συνέχεια. Η στήριξη που έχεις τόσο σε κομμάτια δουλειάς αλλά και σε προσωπικά ζητήματα σε δένει μαζί τους ακόμα περισσότερο. Το βλέπεις πιο καθαρά αυτό μέσα στη μέρα.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα οργανώνεις καλύτερα το πρόγραμμα και όσα πρέπει να γίνουν στη δουλειά μπαίνουν σε σειρά με προτεραιότητες. Από το πρωί, εστιάζεις στο να ασχοληθείς με τα πιο σημαντικά και να κλείσεις υποθέσεις που ίσως πιέζουν παραπάνω αυτές τις μέρες. Η προθυμία σου να αναλάβεις κάποιες επιπλέον υποχρεώσεις μέσα στη μέρα ανταμείβεται και αναγνωρίζεται από ανωτέρους σου. Πολύ σημαντικό να μην πιέσεις καταστάσεις που δεν προχωράνε και να εστιάσεις σε όσα ρολάρουν άμεσα και αποτελεσματικά.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα θέλεις να χαλαρώσεις, να ασχοληθείς με πράγματα και ενδιαφέροντα που ίσως έχεις αφήσει καιρό στην άκρη, αλλά και να οργανώσεις ένα ταξιδάκι που σκέφτεσαι αυτές τις μέρες να κάνεις. Τα θέλω σου μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και αυτό σε κάνει να δεις κάποιες καταστάσεις με μεγαλύτερη αισιοδοξία και θετική ματιά. Το φλερτ σοβαρεύει και η περιπέτεια κεντρίζει το ενδιαφέρον σου αρκετά. Παράλληλα, υπάρχει μια ευκολία σε οικονομικά ζητήματα. Κάτι επιπλέον σκάει και θα σε βοηθήσει να κλείσεις τρύπες.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, η διαίσθησή σου είναι πιο έντονη κι εσύ έχεις όρεξη να δουλέψεις με πάθος πάνω σε κομμάτια που θεωρείς σημαντικά. Από το πρωί μπαίνεις στη διαδικασία να ξεκαθαρίσεις τις δουλειές σου και να επικεντρωθείς σε αυτές που θεωρείς πιο σημαντικές, ώστε να οργανώσεις καλύτερα και το χρόνο σου. Η τελειομανία σου ξυπνά και πάλι και επιμένεις σε λεπτομέρειες, αλλά και στο πώς θα μπορέσεις να συνεργαστείς καλύτερα για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Στα οικονομικά υπάρχει μια καλή ροή, ενώ προχωρά και μια συμφωνία που έχεις αυτή την περίοδο σε συζητήσεις.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα τα πράγματα με τους απέναντι ξεκαθαρίζουν πιο εύκολα και είσαι σε θέση να βάλεις πολλά από αυτά στη θέση τους. Οι συζητήσεις που κάνεις είναι αρκετά ξεκάθαρες και άμεσες τοποθετήσεις που δε θα αφήσουν ιδιαίτερα περιθώρια για να υπεκφύγουν και να δικαιολογηθούν. Από την άλλη, κάνεις σημαντικές επαφές μέσα στη μέρα για θέματα δουλειάς και συνεργασιών. Υπάρχει μια ευκολία στη σταθεροποίηση κάποιων δεδομένων και αυτό δημιουργεί ένα ωραίο μουντ.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, αυτό που θέλεις να κάνεις σήμερα είναι να βάλεις το πρόγραμμά σου σε μια σειρά και να ξεκαθαρίσεις κάποιες δουλειές που έχεις να κάνεις. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ να αποδώσεις καλύτερα σε κάποια κομμάτια δουλειάς, αλλά και να εστιάσεις σε όσα είναι πιο απαιτητικά καλύτερα και με πιο καθαρό μυαλό. Από την άλλη, φαίνεται πως είσαι σε θέση να ρυθμίσεις καλύτερα κάποια οικονομικά θέματα. Επαφές με φίλους και ένα φλερτ που παίζει στην ατμόσφαιρα σου φτιάχνουν το κέφι σημαντικά.