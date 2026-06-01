Τα ζώδια της Δευτέρας

Κριός



Κριέ μου, σήμερα οι τόνοι με τους απέναντι χαλαρώνουν και οι συζητήσεις που κάνεις είναι πιο άμεσες και ουσιαστικές, γεγονός που επιτρέπει να βρεθούν και πιο εύκολα λύσεις σε θέματα που πιέζουν. Από το πρωί, υπάρχουν κάποια ξαφνικά που θα σοκάρουν σε πρώτη φάση, όμως βρίσκεις τα πατήματά σου και κρατάς κάποιες ισορροπίες, παρά τις εντάσεις που υπάρχουν. Οι επαφές που αναπτύσσονται αποκτούν βάθος και ουσία, αν και κάποιοι θα απογοητευτούν από τη στάση σου. Σε άλλα νέα, το φλερτ σε ανανεώνει και φέρνει ενδιαφέρουσες γνωριμίες.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα βάζεις διάφορα στο πρόγραμμα που το ανανεώνουν και σε κάνουν κι εσένα να μη βαριέσαι. Στη δουλειά υπάρχουν θέματα που τακτοποιούνται πιο εύκολα, καθώς αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται να τα δεις πιο σφαιρικά και να μην επιμείνεις τόσο σε όσα φαίνεται να μην εξελίσσονται. Υπάρχει μια πίεση στη δουλειά και από αυτή μπαίνεις στη διαδικασία να ασχοληθείς με τα ουσιαστικά, να θέσεις προτεραιότητες. Αποκαλύψεις που θα παίξουν μπορεί να σε απογοητεύσουν ή να φέρουν μια κούραση στην επιφάνεια. Καθαριότητες στο σπίτι σε βοηθούν να ξεσπάσεις.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, παίζει πολλή επικοινωνία και φλερτ. Από το πρωί, υπάρχουν αλλαγές που σε εμπνέουν και σου δίνουν νέες ιδέες ή προοπτικές για να εξετάσεις, ενώ οι γνωριμίες που παίζουν φαίνεται να σε κεραυνοβολούν. Δίνεις χώρο στο φλερτ και αυτό σε ανανεώνει. Είναι σημαντικό να δεις τι προχωράει και να προσαρμόσεις τις κινήσεις, αλλά και από ποια άτομα θα ζητήσεις βοήθεια, γιατί κάποιοι θα σε απογοητεύσουν με τη στάση τους. Εκεί είναι που πεισμώνεις και κάπου θα το δεις αλλιώς, αλλάζοντας κι εσύ τη στάση σου.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, θέματα σπιτιού και οικογένειας φαίνεται να μπαίνουν στο μικροσκόπιο σήμερα και τις επόμενες μέρες. Κάποια πράγματα που υποπτευόσουν επιβεβαιώνονται, σε βρίσκουν όμως προετοιμασμένο παρά το πρώτο σοκ. Στη δουλειά θέλει λίγη προσοχή, γιατί θα δεις πράγματα που θα σε απογοητεύσουν και θα μαζευτείς στον τρόπο που κινείσαι δίπλα σε συγκεκριμένα άτομα. Υπάρχει μια ένταση που λύνεται εύκολα, ενώ και στα οικονομικά ένα άγχος χαλαρώνει, ενώ θα δεις και μια ενίσχυση στο εισόδημα. Πιθανότατα από κάποιο ακίνητο

Λέων



Λέοντά μου, κάποιες συζητήσεις που παίζουν δημιουργούν αρχικά μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, όμως η άκρη βρίσκεται εύκολα με φίλους. Από την άλλη, βρίσκεις εύκολα λύσεις και οι επαφές που κάνεις φαίνεται να διευκολύνουν αρκετά το να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις που τρέχουν, αλλά και να προχωρήσεις ιδέες που έχεις. Καλό είναι να αποφύγεις τα πείσματα και τις εντάσεις και να εστιάσεις σε όσους μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά. Κάποιες απόψεις θα σε απογοητεύσουν, όμως εστιάζεις στα θετικά που θα ακούσεις. Και φλερτ πολύ παίζει.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, κάποια ξαφνικά στη δουλειά αλλάζουν τη ροή των πραγμάτων και μπορεί να θέλεις λίγο χρόνο για να επεξεργαστείς τα δεδομένα και να προετοιμαστείς καταλλήλως, για να μην εκτεθείς. Το άγχος υπάρχει, όμως κινείσαι ευέλικτα και αξιοποιείς πληροφορίες και βοήθεια που δέχεσαι και όλα μπαίνουν σε σειρά, παρά την πίεση που ασκείς στο να ακολουθήσουν οι άλλοι τον τρόπο σου. Άκρη βγαίνει. Το σημαντικό είναι να προσέξεις λίγο τα οικονομικά σου, γιατί παίζουν προσπάθειες να σε εξαπατήσουν. Θέλει προσοχή, γιατί μπορεί εύκολα να παρασυρθείς από παρασκηνιακά φλερτ.

Ζυγός



Ζυγέ μου, η μέρα σου ξεκινά περίεργα. Από το πρωί υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που σε βοηθούν να συνδέσεις σκηνικά. Τα όσα συνειδητοποιείς και αντιλαμβάνεσαι δημιουργούν ένα σοκ, φέρνουν όμως στην επιφάνεια και την ευελιξία που έχεις για να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου αναλόγως. Το πείσμα είναι σημαντικό στο να καταλήξεις σε αποφάσεις, παρά την πίεση που νιώθεις από όλο αυτό. Η απογοήτευση που νιώθεις από συμπεριφορές που δέχεσαι σε ρίχνει λίγο, όμως το ξεσπάς στο φλερτ και στις γνωριμίες που κάνεις μέσα από την παρέα. Ενδιαφέρουσες διασυνδέσεις.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα διαβάζεις πολύ καλύτερα την ατμόσφαιρα και σε κάποια πράγματα που θα προκύψουν μπορεί να είσαι ήδη αρκετά βήματα μπροστά. Η διαίσθησή σου είναι αρκετά έντονη και οι αποφάσεις που παίρνεις είναι κάπως ξαφνικές. Ή τουλάχιστον έτσι μεταφράζονται στα μάτια των άλλων. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις κάποιες ευκολίες στα οικονομικά και να ρυθμίσεις υποχρεώσεις που τρέχουν, για να μη βρεθείς προ απροόπτου. Απόφυγε να δώσεις βάση σε σχόλια γιατί θα ξενερώσεις και θα ασχοληθείς αντιδραστικά με το να απαντήσεις. Κάνε τη δουλειά σου και άσε αυτή να μιλήσει για σένα.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, ξαφνικές επαφές και γνωριμίες που παίζουν έρχονται να εμπλουτίσουν τον κοινωνικό σου περίγυρο, αλλά και να σε φέρουν σε επαφή με νέους πελάτες στη δουλειά. Υπάρχει μια στήριξη από σημαντικά άτομα και, παρά την πίεση που νιώθεις, ανταποκρίνεσαι απόλυτα σε όσα έχεις να κάνεις. Πιέζεσαι, αλλά το ‘χεις. Θέλει προσοχή το φλερτ σήμερα, γιατί κάπου παρασύρεσαι ή παραβλέπεις κάποια σημάδια και θα προσγειωθείς απότομα στην πραγματικότητα. Πάρ’ το πιο χαλαρά και απόλαυσε τη στιγμή.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, στη δουλειά τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά και κάποιες ξαφνικές αλλαγές που παίζουν στο πρόγραμμα σε κάνουν να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα ή να προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μαζί ταυτόχρονα. Κάποια βγαίνουν, κάποια άλλα όχι, για αυτό καλό είναι να δεις τι δουλεύει και να αποφύγεις να πιέσεις όλες τις καταστάσεις να προχωρήσουν, ούτε να το αφήσεις να σε πάρει από κάτω και να απογοητευτείς. Σχόλια από δικά σου άτομα θα σε ενοχλήσουν, θα σου δείξουν όμως και ποιοι πιστεύουν πραγματικά σε σένα. Ευκολίες κι ευκαιρίες σε οικονομικές διαπραγματεύσεις.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, η μέρα σου έχει σήμερα έμπνευση, δημιουργικότητα, νέες ιδέες και ενδιαφέροντα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο να διευρύνεις σημαντικά τους ορίζοντές σου, αλλά και να εξετάσεις κάποιες εναλλακτικές σε μεγαλύτερο βάθος. Η ένταση που υπάρχει σε κάνει να δώσεις σημασία σε πολλά, αν και κάποια είναι από υπερβολή. Υπάρχουν ψέματα που λέγονται ανοιχτά και τα αντιλαμβάνεσαι αμέσως. Απλά απογοητεύεσαι, γιατί δεν το περίμενες από τα συγκεκριμένα άτομα. Ωστόσο, επενδύσεις στο να ενισχύσεις κάποιες επαφές και να ανταποκριθείς στο φλερτ που υπάρχει.

Ιχθύες



Σήμερα, Ιχθύ μου, τα πράγματα γίνονται πιο βαθιά για σένα και τα αντιλαμβάνεσαι με μεγαλύτερη ένταση. Από το πρωί μπαίνεις στη διαδικασία να ενώσεις κάποια κομμάτια και να δεις καλύτερα καταστάσεις, καθώς η διαίσθησή σου επιβεβαιώνεται. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες ξαφνικές διευκολύνσεις σε οικονομικά θέματα με άλλους και αυτό βελτιώνει περισσότερο τη διάθεση. Απόφυγε να επιμείνεις σε κρίσεις και παρασκήνια. Καλό είναι να υπολογίσεις τα δικά σου οικονομικά, γιατί κάπου απογοητεύεσαι ή δεν τα έχεις υπολογίσει καλά μέχρι τώρα.