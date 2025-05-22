Ζαχαρέα: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη, συνεχίζω κανονικά και του χρόνου στο δελτίο»

Η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε στο Happy Day και επιβεβαιώσε πως συνεχίζει κανονικά στο κεντρικό δελτίο του Star.

«Νιώθω ότι έχω πετύχει στη δημοσιογραφία αλλά αυτό είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ και για μία γυναίκα – μέσα ανδροκρατούμενο περιβάλλον – χρειάζεται να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτό ένιωσα στα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα, τώρα όχι και τόσο», είπε αρχικά.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη γιατί το δελτίο πάει πολύ καλά, είμαστε συνήθως ψηλά, είναι μια καλή σεζόν. Συνεχίζω κανονικά και του χρόνου», πρόσθεσε.

