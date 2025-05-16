Τάμτα: «Ούτε κατά διάνοια δε μου πέρασε από το μυαλό να κρύψω ότι είμαι από τη Γεωργία»

Η Τάμτα βρέθηκε στην εκπομπή «Μega Stories» και ανέφερε πως δεν της πέρασε ποτέ από το μυαλό να κρύψει την καταγωγή της, ενώ μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να πάρει την ελληνική ιθαγένεια.

«Δε μου πέρασε ποτέ από το μυαλό μου να κρύψω ότι είμαι από τη Γεωργία, ούτε κατά διάνοια. Σε καμία περίπτωση δε μπορώ να πω ότι έχω αισθανθεί ρατσισμό. Μπροστά μου τουλάχιστον, γιατί πίσω από την πλάτη μου δε ξέρω τι μπορεί να έλεγε ο καθένας…» είπε η τραγουδίστρια.

«Το θέμα της ιθαγένειας είναι πονεμένο για μένα και την οικογένειά μου. Κόντευα να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision και εγώ ταλαιπωριόμουν ακόμα με την άδεια παραμονής. Ευτυχώς το 2022 πήρα επιτέλους την ιθαγένεια, μετά από 20 χρόνια. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα. Για τη μητέρα μου είναι ακόμα πολύ δύσκολα, πέρασε στα 72 της τις εξετάσεις με 85% επιτυχία… τελικά δε τα κατάφερε να πάρει την ιθαγένεια» είπε σε άλλο σημείο η Τάμτα.

