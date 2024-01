Νικόλ Έγκερτ: Με καρκίνο του μαστού η ηθοποιός του Baywatch!

Mε καρκίνο του μαστού διαγνώστηκε η ηθοποιός του Baywatch και του Charles in Charge Νικόλ Έγκερτ. Η ηθοποιός αποκάλυψε στο Peopleπως πως διαγνώστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2023 με καρκίνο του μαστού σταδίου 2.

«Πραγματικά με φυροκοπούσε και με πονούσε», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Πήγα αμέσως στον γιατρό μου και μου είπε ότι έπρεπε να πάω αμέσως να το κοιτάξω. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσα να κλείσω ραντεβού. Όλα ήταν κλεισμένα. Έτσι έπρεπε να περιμένω μέχρι το τέλος Νοεμβρίου για να το κάνω», εξομολογήθηκε.

Μετά από μια μαστογραφία και τρεις βιοψίες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Έγκερτ είχε καρκίνο στον μαστό.

«Είναι εκεί. Πρέπει να αφαιρεθεί. Οπότε το θέμα είναι αν πρέπει να κάνω θεραπεία πριν από την επέμβαση ή αν μπορούν να κάνουν την επέμβαση και μετά να κάνω τη θεραπεία. Με πιάνει πανικός και λέω, βγάλτε το από μέσα μου. Κάθεσαι εκεί και είναι μέσα σου και λες, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει και είναι μέσα μου. Μεγαλώνει και είσαι σαν να θέλεις να το βγάλεις έξω», πρόσθεσε.

