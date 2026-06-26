MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής των 100.000 ευρώ

Ο μεγάλος νικητής του MasterChef είναι ο Πανος Τελάλης καθώς κατάφερε να ξεχωρίσει απέναντι στον Τάσο Παυλίδη και να κατακτήσει τον τίτλο του νέου Έλληνα MasterChef, μαζί με το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Η τελευταία δοκιμασία του τελικού αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του διαγωνισμού, καθώς οι δύο φιναλίστ κλήθηκαν να ολοκληρώσουν ακόμη μία ιδιαίτερα απαιτητική δημιουργία υψηλής γαστρονομίας, με κάθε λεπτομέρεια να παίζει ρόλο στη συνολική αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη δοκιμασία αποτέλεσε το τελευταίο μέρος ενός τετραήμερου τελικού, ο οποίος ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη και ολοκληρώθηκε στην κουζίνα του MasterChef, με τις βαθμολογίες όλων των επιμέρους δοκιμασιών να συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Πάνος Τελάλης είναι 29 ετών και πήγε στο MasterChef από το Άμστερνταμ, καταρρίπτοντας το στερεότυπο ότι από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με τη μαγειρική.

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