Λαμπρογιάννη για Παπαδόπουλο: «Ήθελε να με φιλάει στον λαιμό, να με λέει “μωράκι μου”»

Ο συνήγορος υπεράσπισης των καταγγελλουσών, Αλέξανδρος Μίντζιας προσκόμισε προς ανάγνωση στο δικαστήριο την κατάθεση της ηθοποιού, Δάφνης Λαμπρόγιαννη για το περιστατικό που είχε με τον Σπύρο Παπαδόπουλο στην παράσταση “Sexy Laundry” το 2022.

Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Μίντζιας διευκρίνισε ότι θέλει να διαβαστεί η εν λόγω κατάθεση, καθώς η άλλη πλευρά υποστηρίζει πως στον δικηγόρο καταγγελουσών οφείλεται το «κατέβασμα» της παράστασης, επειδή είχε τοποθετηθεί σε συνέντευξη του υπέρ του Πέτρου Φιλιππίδη και ο Αλ. Μίντζιας για να τον εκδικηθεί, ως δικηγόρος και της κας Λαμπρόγιαννη, την συμβούλευσε -υποτίθεται- να δημιουργήσει πρόβλημα στην παράσταση.

Με την κατάθεση αυτή, ο Αλέξανδρος Μίντζιας υποστηρίζει πως αποδεικνύεται ότι η εν λόγω παράσταση κατέβηκε λόγω της κακής συμπεριφοράς του ηθοποιού απέναντι στη συνάδελφό του και ότι ο ίδιος δεν μπορεί να είχε καμία σχέση σε αυτό.

«Συμπρωταγωνιστούσα με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Μια μέρα εκείνος είχε πολύ σκοτεινή διάθεση. Πήγα στο καμαρίνι μου μόλις τελείωσε η παράσταση αναστατωμένη. Ήθελα να φύγω. Πριν προλάβω να κλείσω καλά την πόρτα του καμαρινιού μου ήρθε ο Σπύρος από πίσω και χτύπησε την πόρτα. Ήταν πολύ θυμωμένος. Είπαμε δυο λόγια και μου είπε θα τα πούμε αύριο. Κάτι του είπα και εξερράγη. Άρχισε να φωνάζει. Μπήκε μέσα ένας τεχνικός και τον πέταξε έξω. Μείναμε οι δυο μας. Του είπα κοίταξε να δεις δουλεύω χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Μου είπε «σκάσε» και χτύπησε με το χέρι του με δύναμη τον πάγκο με τα καλλυντικά. Νόμιζα ότι θα με χτυπήσει. Έκλεισε με το σώμα του την πόρτα. Υποθέτω ότι είχε θέμα με την συμπεριφορά μου. Ήμουν σοβαρή και μετρημένη. Εκείνος ήθελε να με φιλάει στον λαιμό, να με λέει “μωράκι μου”. Εμένα αυτά δεν μου άρεσαν…», είχε υποστηρίξει στην κατάθεσή της η Δάφνη Λαμπρόγιαννη.

Ήταν Απρίλιος 2022, όταν η Δάφνη Λαμπρόγιαννη εξέδωσε αιφνίδια ανακοίνωση για την αποχώρησή της από την παράσταση Sexy Laundry όπου πρωταγωνιστούσε με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Τη θέση της πήρε η Ρένια Λουϊζίδου.

Στην ανακοίνωσή της, η ηθοποιός αποκάλυπτε την ασυμβατότητα των χαρακτήρων τους την οποία όμως δικαιολογούσε μέχρι τη στιγμή που δέχθηκε ένα αδικαιολόγητο ξέσπασμα οργής προς το πρόσωπό της. (Διάβασε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση)

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, τότε, δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο επί του θέματος, παρά τα συνεχή τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους.

Πηγή tlife.gr

