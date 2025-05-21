Κατσαβού για Βουτσά: "Δεν περνάει μέρα που να μη σε σκεφτώ, ήσουν πάντα το φως της ζωής μου"

Μια ανάρτηση για τον Κώστα Βουτσά έκανε η Αλίκη Κατσαβού ανήμερα της γιορτής του Κωνσταντίνου και της Ελένης θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του ηθοποιού.

«21 Μαΐου – Του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Σήμερα θα σου έλεγα "Χρόνια πολλά, Κώστα μου"... Σήμερα θα γελούσα με κάποιο αστείο σου. Ήσουν πάντα το φως της σκηνής, και της ζωής μου. Δεν περνάει μέρα που να μη σε σκεφτώ — αλλά τέτοιες μέρες η απουσία σου γίνεται σχεδόν φωνή. Μια φωνή που συνεχίζει να με συντροφεύει, να με δυναμώνει», έγραψε χαρακτηριστικά.

