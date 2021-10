Ιωάννιδης: «Το φετινό MasterChef θα είναι φοβερό»

Ο Νίκος Κοκλώνης ξεκίνησε να ανακοινώνει με τυχαία σειρά τα ζευγάρια που τα κατάφεραν στο Just the two of us, ωστόσο στο τέλος στη σκηνή έμειναν η Μάρα Μεϊμαρίδη με τον Stan και ο Δημοσθένης Τζουμάνης με την Γιώτα Γρίβα.

Τελικά αυτοί που δεν τα κατάφεραν και αποχώρησαν πρώτοι από το "Just the 2 of us" ήταν η Γιώτα Γρίβα και ο Δημοσθένης Τζουμάνης.

