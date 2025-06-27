ΔΕΥ.06 Απρ 2026 08:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Grand Hotel: Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι πια καταζητούμενοι
γη
clock 15:00 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Grand Hotel – Παρασκευή 27/06

Έξαλλος με τον Νικόλα που αρνείται να του πει πού βρίσκεται η Αλίκη, ο Ρήγας τον πετάει έξω από το ξενοδοχείο μαζί με την Δέσποινα, ενώ κάνει μήνυση για μοιχεία στην Αλίκη και τον Πέτρο.

Ενώ ο Χαραλάμπης ετοιμάζει τον γάμο του με την Θεώνη, εμφανίζεται ο Νώντας και του ζητάει να ολοκληρώσει άμεσα την δουλειά που του έχει ζητήσει για τον Ρήγα…

Τον Νώντα, όμως, πλησιάζει και η Ελένη για να προδώσει μυστικά του Βλάσση. Την γη κάτω από τα πόδια της χάνει η Κυβέλη όταν η ασφαλιστική εταιρεία ζητάει πίσω τα χρήματα που της είχε δώσει μετά τον θάνατο του Γαζή…

Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι πια καταζητούμενοι και ο Πέτρος πρέπει να βρει άμεσα χρήματα για να μπορέσουν να το σκάσουν όσο πιο μακριά γίνεται… Εκεί, βρίσκεται μπροστά του η Στέλλα, με επικίνδυνα σχέδια στο μυαλό της…

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

spoiler Σειρά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis