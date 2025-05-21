Είκοσι χρόνια από το «Number One» της Έλενας Παπαρίζου

Σαν σήμερα, πριν από είκοσι χρόνια, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη διάκρισή της στον θεσμό της Eurovision.

Στις 21 Μαΐου 2005, η Έλενα Παπαρίζου ανέβασε τη χώρα στην κορυφή της Ευρώπης, χαρίζοντάς της την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική νίκη στον διαγωνισμό τραγουδιού, με το «My Number One». Το τραγούδι, σε μουσική Χρήστου Δάντη και στίχους Ναταλίας Γερμανού, ξεσήκωσε το κοινό και κατέκτησε τις ψήφους, προσφέροντας ανεπανάληπτες στιγμές στους Έλληνες που πανηγύρισαν τη νίκη σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η μόλις 23 ετών τότε Έλενα Παπαρίζου κέρδισε τις εντυπώσεις με τη δυναμική σκηνική της παρουσία, σε μια βραδιά που συνέπεσε και με την ονομαστική γιορτή της.

Η νίκη αυτή δεν ήταν μόνο μια μεγάλη επιτυχία για την ίδια την Έλενα Παπαρίζου, αλλά και μια τεράστια τιμή για τη χώρα μας. Οι ελληνικές σημαίες κυμάτιζαν περήφανα σε κάθε γωνιά του κόσμου, πανηγυρίζοντας την παγκόσμια μουσική διάκριση. Το τραγούδι είναι αγαπημένο μέχρι σήμερα, ενώ η Έλενα Παπαρίζου εξακολουθεί να έχει μία ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας.

