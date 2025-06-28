Δήμος Βερύκιος: Πέθανε ο αδερφός του στα 57 του χρόνια

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο δημοσιογράφος, Δήμος Βερύκιος, καθώς πέθανε ο αδερφός του σε ηλικία μόλις 57 ετών, ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο αδελφός του Δήμου Βερύκιου, σύμφωνα με το Star, υπέστη εγκεφαλικό την περασμένη Παρασκευή και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για πέντε ημέρες.

Ωστόσο, δεν τα κατάφερε και η κηδεία του έγινε το πρωί της Παρασκευής 27 Ιουνίου σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Ο Δήμος περνάει ένα προσωπικό οικογενειακό ζήτημα. Εμείς είμαστε δίπλα του και τον στηρίζουμε. Όταν νιώσει έτοιμος να μιλήσει, θα το κάνει», είχε πει η Σταματίνα Τσιμιτσιλή στον αέρα της εκπομπής

