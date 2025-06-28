Παντρεύτηκαν ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ

Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ αντάλλαξαν όρκους στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε, παρουσία περίπου 250 καλεσμένων.

Οι καλεσμένοι του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ καλωσορίστηκαν με τους ήχους μιας γκόσπελ χορωδίας κατά την άφιξή τους. Η χορωδία άρχισε και πάλι να τραγουδά, αφού το ζευγάρι αντάλλαξε τους όρκους του.

Ακούστηκαν ζητωκραυγές και τραγούδια από τους καλεσμένους, καθώς η χορωδία ερμήνευε δυναμικά το Higher Love, της Whitney Houston.

Γάμος Μπέζος-Σάντσεζ: Εντυπωσιακά φορέματα, εκπληκτικό σκηνικό

Οι καλεσμένοι που κατέφθαναν στην πολυτελή τελετή νωρίτερα καλωσορίζονταν με ήχους από τρομπέτες, βιολιά και μία γκόσπελ χορωδία.



Η χορωδία τραγούδησε χαρούμενες ερωτικές μπαλάντες, όπως το Higher Love, της Whitney Houston, που ακούστηκε και για το ζεύγος, αλλά και το You’ve Got The Love, των Florence & The Machine.

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, αναχώρησαν από το ξενοδοχείο St. Regis, με την κόρη του Αμερικανού προέδρου να φορά μια μακριά, ροζ, λαμπερή τουαλέτα με διακοσμημένο λουλούδι, ενώ ο Τζάρεντ φορούσε σμόκιν. Η Κιμ, η Κλόε και η Κάιλι Καρντάσιαν έφτασαν στον χώρο της εκδήλωσης με στιλ, με φορέματα με βαθύ ντεκολτέ.

Λίγη ώρα μετά το τέλος της τελετής η Λόρεν Σάντσεζ μοιράστηκε στα social media την πρώτη της φωτογραφία από τον γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος. Η 55χρονη επέλεξε ένα εντυπωσιακό στενό νυφικό με δαντέλα στο πάνω και κάτω μέρος και ένα μακρύ πέπλο.

