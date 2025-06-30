Δήμος Βερύκιος: «Ο αδελφός μου πήγε εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο Νοσοκομείο»

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου ο αδελφός του Δήμου Βερύκιου πέθανε σε ηλικία 57 ετών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο δημοσιογράφος επέστρεψε στην εκπομπή Ηappy Day και συγκινεί με τα όσα εξομολογήθηκε.

«Να φροντίζουμε την υγεία μας παιδιά! Να κάνουμε προληπτικούς ελέγχους. Να ακούμε το σώμα μας, το οποίο μας προειδοποιεί και για τα καλά και για τα κακά. Ο αδελφός μου είχε πονοκέφαλο τις τελευταίες 10 ημέρες, είχε αυξημένη πίεση και δεν πήγαινε στον γιατρό. Έφτασε 21 η πίεση και ζήταγε τα χάπια της μάνας μου. Προσέξτε! […] Πρέπει να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, σώζονται ζωές. Ο αδελφός μου πήγε εγκεφαλικά νεκρός στο Θριάσιο Νοσοκομείο κι έμεινε 5 ημέρες. Για πέντε ημέρες κράτησε ένα κρεβάτι στην Εντατική για να σβήσει ήρεμα εν ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

