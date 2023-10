Αντέλ: "Ήμουν οριακά αλκοολική στα 20 μου"

Η Αντέλ κατά τη διάρκεια συναυλία της στο Λας Βέγκας αποκάλυψε πως έκοψε το ποτό καθώς επίνε από τα 20 της χρόνια. Αξίζει να θυμήσουμε ότι η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί στο παρελθόν στη σχέση της με το αλκοόλ κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Μάρτιο, καθώς είχε περιγράψει με λεπτομέρεια πως συνήθιζε να πίνει κατά τη διάρκεια της καραντίντας

«Είναι βαρετό. Θέλω να πω, Θεέ μου, είναι βαρετό. Ήμουν κυριολεκτικά οριακά αλκοολική για μεγάλο μέρος της δεκαετίας των 20 μου, αλλά μου λείπει τόσο πολύ. Έκοψα και την καφεΐνη [επίσης]», αναφέρει η διάσημη τραγουδίστρια.

«Οπότε, απολαύστε το ουίσκι σας. Ζηλεύω πάρα πολύ. Σταμάτησα να πίνω... ίσως, περίπου, πριν από τρεισήμισι μήνες», πρόσθεσε.

Adele talking to her lottery seat winners about not drinking + “ I just realised my chicken fillets moved out of place n it looks like I’ve got 3 boobs ” 😂😭 pic.twitter.com/eT9bh7jRlQ

