Γιόγκα: Η στάση που μειώνει την κορτιζόλη και είναι πιο αποδοτική από 100 κοιλιακούς

Ένα μάθημα yoga, από απόσταση μπορεί να φαίνεται απλό, σαν μια πρακτική πιο χαλαρωτική παρά για ενδυνάμωση. Είναι λάθος όμως αυτή η πεποίθηση. Δεν χρειάζεται να ιδρώσεις για να γυμνάσεις αποτελεσματικά το σώμα σου, ούτε χρειάζονται αμέτρητες παραδοσιακές ασκήσεις κοιλιακών για να τονώσεις τους κοιλιακούς σου (μεταξύ άλλων). Όποιος έχει πειραματιστεί ποτέ με γιόγκα θα έχει παρατηρήσει ότι ορισμένες τεχνικές μπορεί να είναι πιο έντονες και απαιτητικές από οποιαδήποτε παραδοσιακή άσκηση κοιλιακών. Και δεν το λέμε αυτό μόνο ως αφοσιωμένοι yogi: το επιβεβαιώνουν οι ειδικοί και οι μελέτες.

Για παράδειγμα, ανάμεσα σε όλες τις στάσεις, υπάρχει μία που έχει καταταχθεί ως μία από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για κοιλιακούς: η Navasana, ή αλλιώς η «Boat Pose». Έχει επιβεβαιωθεί από έρευνα του Πανεπιστημίου Auburn στο Montgomery, και οι ειδικοί το υποστηρίζουν. Μάλιστα, η δασκάλα της γιόγκα Sharath Jois, σε ένα βίντεο στο κανάλι YouTube της Sonima, δήλωσε ότι 25 αναπνοές στη navasana (αν εκτελεστούν σωστά) μπορούν να γυμνάσουν την κοιλιά όσο 100 παραδοσιακοί κοιλιακοί (μια λεπτομέρεια: η ειδικός μιλάει για την εκτέλεση αυτών των αναπνοών σε σετ των 5, με διαλείμματα μεταξύ των σετ).

Καίει το λίπος



Η δασκάλα γιόγκα Xuan Lang ισχυρίζεται μάλιστα ότι, εκτός από την ενδυνάμωση του κορμού (και της πλάτης και των χεριών), η navasana βοηθά στην καύση του κοιλιακού λίπους. Και όπως μας εξήγησε ο δάσκαλος γιόγκας José Martín Fernández: «αυτή η κλασική στάση σταθεροποίησης του κορμού βοηθά στην τόνωση και την ενδυνάμωση της κοιλιάς, των καμπτήρων των ισχίων, των γλουτών, της λεκάνης και των μυών της πλάτης. Επιπλέον, βελτιώνει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος μαζί με άλλα όργανα».

Και αν θέλουμε να συνεχίσουμε να προσθέτουμε οφέλη – σε αυτήν την περίπτωση της γιόγκα γενικότερα – η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα που κάνουν γιόγκα τουλάχιστον 30 λεπτά μία φορά την εβδομάδα παίρνουν λιγότερο βάρος καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους και έχουν χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος, επειδή αυτή η πρακτική μας επιτρέπει να αναπτύξουμε επίγνωση και, κατά κάποιο τρόπο, μας επιτρέπει να τρεφόμαστε καλύτερα.

Η Ναβασάνα μειώνει την κορτιζόλη και προάγει την αυτοεκτίμηση.



Επιπλέον, σύμφωνα με τον Martín Fernández, «σε νοητικό επίπεδο, η διατήρηση ενός ισορροπημένου και σταθερού σώματος βοηθά στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοσυγκράτησης». Η συνειδητή προσπάθεια και συγκέντρωση που απαιτούνται για μια σταθεροποιητική στάση όπως αυτή βοηθούν στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης. Μια μελέτη του 2023 που διεξήχθη από ειδικούς του Ιατρικού Κολλεγίου S. Nijalingappa στην Ινδία – δημοσιευμένη στο Biomedicine – μέτρησε τα αιματικά επίπεδα κορτιζόλης μιας ομάδας φοιτητών ιατρικής για έξι εβδομάδες πριν και μετά την άσκηση γιόγκα. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επίπεδα κορτιζόλης μειώθηκαν μετά από τακτικές συνεδρίες γιόγκα και διαλογισμού.

Η Navasana προάγει τη συγκέντρωση



Καθώς πρόκειται για μια ισομετρική άσκηση σταθεροποίησης που λειτουργεί με βάση την ισορροπία, απαιτεί πλήρη συγκέντρωση, η οποία ωφελεί σε μεγάλο βαθμό την υγεία του εγκεφάλου. Όπως εξήγησε η Diana Gil του Solid Studio: «Οι ασκήσεις ισορροπίας απαιτούν συγκέντρωση, λειτουργώντας σε συνδυασμό με την αναπνοή μας, και καλό συντονισμό του κορμού και του πυελικού εδάφους. Είναι διασκεδαστικές και απαιτητικές».

Πώς να κάνετε σωστά την Navasana



Καθίστε με τα πόδια σας τεντωμένα, λυγίστε και σηκώστε τα, ισιώνοντάς τα σταδιακά. Ταυτόχρονα, διατηρώντας τους κοιλιακούς σας σφιχτούς, ισιώστε την πλάτη σας, ανοίγοντας αργά τα χέρια και το στήθος σας, προσπαθώντας να κρατήσετε την πλάτη και τον αυχένα σας σε ευθεία γραμμή και το βλέμμα σας ελαφρώς προς τα πάνω. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση της στάσης λυγίζοντας τα πόδια σας για λιγότερη ένταση και ισιώνοντάς τα για περισσότερη. Κρατήστε τη στάση για 5 με 10 βαθιές ανάσες, σταυρώστε τα πόδια σας και χαμηλώστε τα για να ξεκουραστούν. Επαναλάβετε 3 έως 5 φορές ακόμη.

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