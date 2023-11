Βρετανός ισχυρίζεται ότι είδε το τέρας του Λοχ Νες: «Ήταν τόσο μεγάλο όσο ένα διώροφο λεωφορείο»

Μεγάλη συζήτηση επικρατεί γύρω από το εάν το τέρας του Λοχ Νες είναι πραγματικό ή δημιούργημα της φαντασίας. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν αναφέρει πως έχουν δει από κοντά το τεράστιο, όπως φημολογείται πως είναι, τέρας της λίμνης, με τις μαρτυρίες τους να είναι αμφίβολο αν είναι αληθινές.

Όμως, ένας κυνηγός του τέρατος του Λοχ Νες ισχυρίζεται ότι εντόπισε το γνήσιο τέρας και ότι ήταν τόσο μεγάλο όσο ένα «διώροφο λεωφορείο». Ενώ η παρατήρησή του φέρεται να συνέβη στις 7 Οκτωβρίου, μόλις τώρα αναφέρθηκε στο Επίσημο Μητρώο Παρατηρήσεων Τεράτων του Λοχ Νες.

«Ήμουν μπερδεμένος και δύσπιστος», δήλωσε ο λάτρης της Νέσι, Sash Lake, σύμφωνα με το nypost.com, για το γεγονός ότι φέρεται να πέτυχε το τέρας του Λοχ Νες στην πατρίδα του. Ο κάτοικος του Box, στο Wiltshire της Αγγλίας, ισχυρίζεται ότι είδε τον μυθικό πλησιόσαυρο ενώ επισκεπτόταν το θρυλικό Λοχ, κοντά στο Inverness. Φέρεται να έβγαινε από τη λίμνη γύρω στο μεσημέρι, όταν «άρχισε να βρέχει και να εμφανίζεται μια ελαφριά ομίχλη», σύμφωνα με τον απολογισμό του Lake.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ενώ «η θέα και η όρασή του ήταν εν μέρει περιορισμένη» λόγω των δέντρων που περιβάλλουν τη λίμνη, «κάτι τράβηξε το βλέμμα μου για περίπου πέντε δευτερόλεπτα και με έκανε να ανατριχιάσω. Είδα μια τεράστια μαύρη μάζα ή καμπούρα στη μέση της λίμνης, περίπου στο μέγεθος ενός διώροφου λεωφορείου», θυμήθηκε ο Βρετανός. «Θα έλεγα ότι ήταν περίπου 75 με 100 μέτρα μακριά από μένα».

Δυστυχώς, όπως συμβαίνει με πολλές από τις λεγόμενες θεάσεις της Νέσι, η συνάντησή του με το θηρίο ήταν φευγαλέα: Μετά την παρατήρηση, ο Lake είπε ότι φέρεται να έτρεξε κοντά για να το δει καλύτερα, αλλά τα δέντρα του έκρυψαν τη θέα για αρκετά δευτερόλεπτα. Όταν κοίταξε πίσω στο σημείο όπου αρχικά είδε τη μαύρη μάζα, «δεν υπήρχε τίποτα εκεί», σύμφωνα με την αφήγησή του.

Δυστυχώς, η θέαση της Νέσι ήταν πολύ σύντομη για να τη βιντεοσκοπήσει ο Lake, αλλά κατάφερε να σκιαγραφήσει γρήγορα αυτό που είδε από τη μνήμη του, όπως φαίνεται στις συνοδευτικές φωτογραφίες.

