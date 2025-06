Στα «κόκκινα» η Μέση Ανατολή: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών σε Ισραήλ -Πλήγματα σε διυλιστήρια στην Τεχεράνη (βίντεο)

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τις ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, με τα διεθνή μέσα να τονίζουν ότι έχει ανέβει στους 8, μετά τις εκατέρωθεν πυραυλικές ολονύχτιες επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ-Ιράν.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 130 και πλέον τραυματίστηκαν εξαιτίας των ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό Ισραήλ και στη δυτική περιφέρεια της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Δυο γυναίκες, 69 και 80 ετών, κι ένα αγοράκι 10 ετών σκοτώθηκαν στα ιρανικά πλήγματα στην περιοχή του Τελ Αβίβ, ενώ άλλοι 100 και πλέον τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

JUST IN | Authorities in Tel Aviv say people are still trapped beneath the rubble of a building hit by an Iranian missile in Bat Yam, a coastal city just south of Tel Aviv. More than an hour after the strike, rescue teams are still working to reach them. https://t.co/ZQiu4H04AR pic.twitter.com/rTOLCtmnOa

— Drop Site (@DropSiteNews) June 15, 2025