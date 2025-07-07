Χωρίς πρωτοετείς μένει η Σχολή Αστυφυλάκων Ξάνθης

Χωρίς πρωτοετείς θα μείνει φέτος η Σχολή Αστυφυλάκων Ξάνθης, η οποία θα λειτουργήσει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, με τους 150 δευτεροετείς πλέον δοκίμους, αφού, αν και υπάρχουν χώροι, αυτοί δεν έχουν ανακαινιστεί ελλείψει οικονομικών πόρων! Αυτό προκάλεσε την αντίδραση από τη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ν. Ξάνθης, η οποία προτίθεται να έρθει σε επαφή με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου τα απαραίτητα έργα βελτίωσης των υποδομών να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμά της.

Υπάρχουν ήδη αντίστοιχα παραδείγματα, με φωτεινότερο αυτό της Σχολής Αστυφυλάκων στο Μουζάκι, που ιδρύθηκε από το… μηδέν και με τη συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως ανέφερε στη Θράκη ο πρόεδρος της ΣΚΑΝΞ Παναγιώτης Δροσίδης. Πιο αναλυτικά, ο κ. Δροσίδης εξήγησε ότι «δυστυχώς, ενημερώθηκε η σχολή ότι φέτος δεν θα έχουμε πρωτοετείς.

«Θα μείνουμε με τους 150 που είχαμε από πέρσι και θα τους έχουμε ως δευτεροετείς για φέτος. Η κατανομή γίνεται από το υπουργείο και από το αρχηγείο. Οι λόγοι που δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε παραπάνω άτομα είναι αυτονόητοι και γνωστοί λίγο πολύ σε όλους. Είναι η έλλειψη υποδομών. Αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Αν φύγει το ΠΡΟΚΕΚΑ από την πόλη, φυσικά θα μπορούμε να μιλάμε για άλλη δυναμική της σχολής. Αλλά ακόμη και αν το ΠΡΟΚΕΚΑ συνεχίζει να στεγάζεται στον χώρο που είναι τώρα, μπορούμε να κάνουμε κάποιες βελτιωτικές κινήσεις σε κάποιες υποδομές και να φιλοξενήσουμε άλλους 100-150. Υπάρχει χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να ανακαινιστεί και δεν στέλνουν λεφτά».

Επιπλέον ο ίδιος υπογράμμισε ότι «εμείς θα απευθυνθούμε στην φυσική ηγεσία μας, στον αρχηγό της Αστυνομίας, αλλά και στην πολιτική ηγεσία, δηλαδή στον υπουργό, και θα ζητήσουμε αυτό που ξεκίνησε πέρυσι (δηλαδή η επαναλειτουργία της σχολής) να συνεχίσει και να το στηρίξουν».

