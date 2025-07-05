Φωτιά στην Εύβοια: Καλύτερη η εικόνα - Μάχη με διάσπαρτες εστίες (βίντεο)

Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Εύβοια για να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στα Μεσοχώρια και ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους.

Η φωτιά απείλησε σπίτια και μηνύματα του 112 για εκκένωση εστάλησαν στην Κάρυστο και τον Λιμνίωνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική το πρωί του Σαββάτου υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε χαράδρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κυκλώσει τη φωτιά και προσπαθούν να την οριοθετήσουν.

Μιλώντας στο in ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε ότι «η φωτιά κρατήθηκε τη νύχτα με τεράστια δυσκολία λόγω των ισχυρών ανέμων αλλά σήμερα επιχειρούν από πολύ νωρίς τα εναέρια μέσα για να την καθηλώσουν».

Μαρτυρία κατοίκου

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο evima την γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς που ξύπνησε μνήμες από καταστροφικές πυρκαγιές του παρελθόντος.

«Όταν ξεκίνησε η φωτιά, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα πάρει τέτοια έκταση τόσο γρήγορα. Μέσα σε μία ώρα οι φλόγες ήταν μια ανάσα από τα σπίτια μας. Έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν τον πύρινο αυτό εφιάλτη στα Μεσοχώρια και φοβηθήκαμε πολύ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες που πάλεψαν για να μην καούν τα σπίτια μας».

Οι δυνάμεις που επιχειρούν

Συνολικά επιχειρούν 162 πυροσβέστες με οχτώ (8) ομάδες πεζοπόρων της 4ης , 6ης, 9ης και 20ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 46 οχήματα και Εθελοντές.

Στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία (3) Α/Φ και δύο (2) Ε/Π.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του ΓΕΕΘΑ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), ώστε να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.