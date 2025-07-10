Δικηγόρος Μουρτζούκου: Δεν πάρθηκε καμία ομολογία, η εντολέας μου μπορεί να ανακαλέσει όποτε θέλει

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το πανελλήνιο τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία ομολόγησε πως σκότωσε τέσσερα βρέφη - δύο δικά της παιδιά, την αδελφή της και το μωρό της φίλης της, Κατερίνας.

Συγκεκριμένα, χθες, Τετάρτη, η νεαρή, λίγο πριν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτική και εισαγγελέα στην Πάτρα, «λύγισε» μπροστά στους έμπειρους αξιωματικούς του τμήματος Ανθρωποκτονιών, και ομολόγησε τις δολοφονίες των τεσσάρων βρεφών, λέγοντας πως «όταν τσακωνόμουν με κάποιον κλείδωνα και έκανα κακό».

Δικηγόρος Ειρήνης Μουρτζούκου: Επειδή ακούω ανακρίβειες, δεν αποσπάστηκε καμία ομολογία από την εντολέα μου

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην υπόθεση, ο Νίκος Αλεξανδρής, συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1 πως «η εντολέας μου μπορεί να ανακαλέσει την ομολογία της, όποτε θέλει», υποστηρίζοντας ότι «η προτροπή μου προς την κατηγορούμενη, όλο αυτό το διάστημα, είναι να πει την αλήθεια».

«Επειδή ακούω ανακρίβειες, δεν αποσπάστηκε καμία ομολογία από την εντολέα μου. Η κατηγορούμενη ομολόγησε οικειοθελώς, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ομολόγησε για τους δικούς της λόγους και όχι για να είναι πρωταγωνίστρια στα κανάλια. Όταν θελήσει να πει και τα υπόλοιπα θα τα πει», είπε ο Νίκος Αλεξανδρής και συνέχισε:

«Η συγκεκριμένη ομολογία, δεν είναι ομολογία, είναι κατάθεση, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επειδή δεν είναι στα πλαίσια αυτής της δικογραφίας που εξετάζουμε και για την οποία η κ. Μουρτζούκου έχει συλληφθεί, δεν θα μπει καν στη δικογραφία. Αν θέλει δηλαδή και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, την ανακαλεί οποιαδήποτε στιγμή θέλει, παρόλα αυτά δεν θα το κάνει, διότι θέλει να απαλλαγεί από το βάρος των πράξεών της. Και αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί».

Δικηγόρος μητέρας Μουρτζούκου: Τεράστια λάθη και οι παραλείψεις βαραίνουν τους ιατροδικαστές και την εσφαλμένη προανάκριση

Στο μεταξύ, νωρίτερα, κατηγορίες προς Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας, η οποία, όπως είπε, απέδωσε λανθασμένα τους θανάτους σε παθολογικά αίτια, εξαπέλυσε η δικηγόρος που εκπροσωπεί τη μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, Σοφία Πολυζωγοπούλου, μιλώντας στον αέρα της εκπομπής ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ του ΕΡΤNews.

Υπενθυμίζεται πως μετά την ομολογία της κατηγορουμένης ότι δολοφόνησε τρία από τα πέντε παιδιά τα οποία συνδέονται με το όνομά της, καθώς και την ίδια της την αδερφή το 2014 , τέθηκε σε αναστολή μέχρι νεωτέρας, όλη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με τη δικηγόρο να υπογραμμίζει πως «υπάρχουν αδιανόητες παραλείψεις και σφάλματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας». «Οι εκθέσεις αυτές διαψεύδονται και αποδεικνύεται ότι δεν επρόκειτο για παθολογικά αίτια», τόνισε η δικηγόρος.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν υπήρξε τρόπος να αποφευχθούν οι θάνατοι νωρίτερα, η δικηγόρος της μητέρας της Ειρήνης Μουρτζούκου απάντησε: «Αν από το 2014 είχε διαπιστωθεί πως ο θάνατος της αδερφής της Ειρήνης δεν ήταν παθολογικός αλλά δολοφονία, δεν θα είχαν χαθεί τα υπόλοιπα παιδιά. Τα τεράστια λάθη και οι παραλείψεις βαραίνουν τους ιατροδικαστές και την εσφαλμένη προανάκριση».

Η μητέρα της κατηγορουμένης, η κυρία Πόπη, φέρεται να βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ σκοπεύει να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της. Όπως δήλωσε η δικηγόρος της, δεν κατηγορείται για τίποτα, ούτε εμπλέκεται ποινικά στην υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε πως θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Έφτασε στο Λαύριο το πλοίο με τους 520 μετανάστες από την Κρήτη - Οδηγούνται στη δομή της Μαλακάσας

Στοιχεία σοκ από Κομισιόν: Μόνο 4 στους 10 εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα

Αγωνία για τον Έλληνα ένοπλο φρουρό του “Eternity C” - Φέρεται να έχει απαχθεί από τους Χούθι