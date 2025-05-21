Ηράκλειο: Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Μάχης Κρήτης

Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Μάχης Κρήτης στο Ηράκλειο τιμήθηκε σήμερα από τις αρχές του τόπου η 84η επέτειος από τη Μάχη της Κρήτης που οργάνωσε η Π.Ε. Ηρακλείου.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Μηνά όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος.

Για το ιστορικό της Μάχης της Κρήτης μίλησε ο φιλόλογος, Ms Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, εκπαιδευτικός 7ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Μιχάλης Φαρσάρης.

Image

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο και τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο της «Μάχης Κρήτης» από: την Υποπρόξενο Μ. Βρετανίας στην Κρήτη Αριστέα Χουρδάκη, τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου-Διοικητή 44ης Σ.Δ.Ι., εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κομμάτων, φορέων, και ενώσεων αποστράτων.

Image

Στεφάνι κατέθεσαν επίσης εκπρόσωποι του συλλόγου εφέδρων 63ης Ταξιαρχίας Σερβίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο Βίντογιε Καβάσεβιτς.

Το παρόν στην κατάθεση στεφάνων έδωσαν επίσης εκπρόσωποι της Παγκρήτιας Ένωσης Χοροδιδασκάλων με επικεφαλής τον Πρόεδρο Πλάτωνα Πιλάλη.

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων των τεσσάρων συμμαχικών κρατών Ελλάδας, Μ. Βρετανίας, Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας από την Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου.

Δήλωση-μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την 84η επέτειο από την Μάχη της Κρήτης

Η Επέτειος της Μάχης της Κρήτης φωτίζει τη συλλογική μας μνήμη. Αναδεικνύει την ιστορικότητα και τη σημασία εκείνων των ημερών. Τότε που ο κρητικός λαός αντιστάθηκε σθεναρά στην πιο σκληρή μορφή ενός καθεστώτος που αποτέλεσε την πιο σκοτεινή και οδυνηρή κληρονομιά του εικοστού αιώνα.

Τον Μάιο του 1941, τα χωριά και οι πόλεις της Κρήτης, μετατράπηκαν σε ορμητήρια αντίστασης και αγώνα. Όλους αυτούς τους Ήρωες, τα μαρτυρικά θύματα του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, τους ανθρώπους που αντιστάθηκαν «ομηρικά» στο ναζισμό, τιμάμε σήμερα με σεβασμό και συγκίνηση.

Σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, έχουμε ιερό χρέος να τονίζουμε την ανάγκη για τη διαρκή υπεράσπιση των ιδανικών της Ελευθερίας, της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας, του Διεθνούς Δικαίου και των Δημοκρατικών Αξιών. Για να παραμείνει ζωντανή η ελπίδα για έναν κόσμο ειρήνης, συνεργασίας και προόδου.