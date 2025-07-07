Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: Δωρεάν στειρώσεις ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, σε συνεργασία με το Zero Stray Pawject και το Tieraerztepool / Arche Noah Crete, θα προσφέρουν δωρεάν ηλεκτρονική σήμανση και στείρωση σε ιδιοκτήτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και σε κτηνοτρόφους για τα ποιμενικά τους από 25 έως 27 Ιουλίου στο γραφείο της κοινότητας στο Τεφέλι.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων κινδυνεύουν με πρόστιμο 1.000 ευρώ εάν δεν συμμορφωθούν με τη στείρωση ή την εξέταση DNA του σκύλου τους και την καταχώρισή του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

«Η αποστολή του Zero Stray Pawject είναι η πρόληψη της εγκατάλειψης και της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής. Συνεργαζόμαστε με Δήμους για να παρέχουμε δωρεάν ηλεκτρονική σήμανση και στείρωση σε ευάλωτες ομάδες και κτηνοτρόφους, όπως ορίζει ο νόμος και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Αυτό το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες κατοικιδίων από ευάλωτες ομάδες και σε κτηνοτρόφους να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία, να αποφύγουν το πρόστιμο των 1.000 ευρώ και να λάβουν δωρεάν φροντίδα, χάρη στη συνεργασία τριών οργανισμών», ανέφερε από την πλευρά του ο Σύμβουλος Εφαρμογής Προγράμματος της ΜΚΟ Zero Stray Pawject Hλίας Μπαγιουρούκης.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι πολίτες διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

Άτομα με αναπηρία

Πολύτεκνοι

Τρίτεκνοι

Μονογονεϊκές οικογένειες

Άνεργοι

Φοιτητές

Διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Κτηνοτρόφοι

καλούνται μέχρι τις 25 Ιουλίου να έχουν υποβάλει την αίτηση τους ώστε να κριθούν δικαιούχοι του voucher στείρωσης (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Για όλες τις λεπτομέρειες, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και για όποιες επιπλέον πληροφορίες χρειάζονται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2813404042.

Διαβάστε επίσης:

