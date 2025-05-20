Αλέξης Καλοκαιρινός για Κνωσό: ''Ατυχές γεγονός, δεν είναι ορθή η θεματοποίησή του στην κορυφή της ατζέντας''

Στο θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την τμήμα τοιχογραφίας του αρχαιολογικού ανακτόρου της Κνωσού που αποκολλήθηκε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ο καταγγελτικός λόγος έχει τόσο πολύ διαπεράσει κάθε πτυχή της έκφρασης μας, ώστε αναμένεται από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος δεν έχει καμία αρμοδιότητα μέσα στον χώρο της Κνωσού, να βγει και να πει: “είναι απαράδεκτο, πώς συμβαίνει αυτό, ντροπή” κλπ.. Δεν το έκανε ο Δήμαρχος αυτό και δεν θα το κάνει. Αυτός ο Δήμαρχος δεν πρόκειται να το κάνει. Η κατάρρευση του αντιγράφου της τοιχογραφίας, σε έναν χώρο που είναι κλειστός από την δεκαετία του ‘80, θα έπρεπε να προληφθεί; Ναι, αλλά αυτό είναι το αυτονόητο. Έχει κάποιο νόημα να το πούμε ξανά και ξανά; Να δείξουμε με το δάχτυλο;».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε επίσης ότι οι αφορισμοί δεν είναι παραγωγικοί, όταν μάλιστα γνωρίζουμε την μεγάλη προσπάθεια η οποία καταβάλλεται για πρώτη φορά για την ένταξη του συνόλου των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO και τόνισε: «Αυτό περιλαμβάνει και πολύ μεγάλα έργα στην ίδια την Κνωσό, συμπεριλαμβανομένης και όλης της εισόδου. Είναι ένα έργο αρκετών εκατομμυρίων το οποίο δρομολογείται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνουμε άδικοι. Και επίσης θα πρέπει να εκτιμηθεί και το γενικότερο ζήτημα: Θέλουμε εμείς να σηκώσουμε πάρα πολύ τους τόνους και να θεωρήσουμε ότι αυτό που συνέβη είναι ένα φρικτό και τρομερό περιστατικό, δύο μήνες πριν από την απόφαση και την ένταξη στην UNESCO; Νομίζω ότι αυτό θα αδικούσε την ίδια την προσπάθεια. Είναι ένα ατυχές γεγονός, ευθύνες θεωρώ δεδομένο ότι θα αναζητηθούν εκεί που βρίσκονται, αλλά η θεματοποίησή του στην κορυφή της ατζέντας νομίζω ότι δεν είναι ορθή. Και θεωρώ ότι δεν είναι και σκόπιμη».

