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Άγ. Νικόλαος: Ο Καραγκιόζης στη Βουλισμένη - Βραδιά γέλιου και παράδοσης στο "Φεστιβάλ Κρηνών 2026"

καραγκιοζης
clock 18:53 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων «Μιραμπέλλο 2026» ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία στη Βουλισμένη.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 20:45 η Πάνω Βρύση της Βουλισμένης μεταμορφώνεται σε ένα ανοιχτό θέατρο σκιών και υποδέχεται τον πιο αγαπημένο, διαχρονικό ήρωα της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, τον Καραγκιόζη.

Μέσα από τη μαγεία του μπερντέ, ο ξυπόλυτος ήρωας, με το απαράμιλλο χιούμορ και την εξυπνάδα του έρχεται να μας θυμίσει την αξία της αυθεντικής ψυχαγωγίας, παρασύροντας τα παιδιά σε έναν κόσμο γεμάτο περιπέτεια και τους μεγαλύτερους σε ένα ταξίδι αναμνήσεων.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος του επιτυχημένου θεσμού «Φεστιβάλ Κρηνών» ο οποίος έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη των παραδοσιακών κρηνών του τόπου μας, ξυπνώντας μνήμες από περασμένες εποχές και μετατρέποντας τα ιστορικά αυτά μνημεία σε ζωντανούς χώρους πολιτισμού.

Χώρος Πάνω Βρύση Βουλισμένης

αφισα

Ώρα : 20:45 Είσοδος ελεύθερη

Παράλληλη δράση : Νωρίτερα στις 19:00 έχει προγραμματιστεί περίπατος στις κρήνες της περιοχής. Συνάντηση στο Μνημείο Ηρώων.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου

Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης – Δημοτική Κοινότητα Βουλισμένης

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