US Open: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον γ΄γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στον τρίτο γύρο του US Open, καθώς σε αγώνα για τον Β` γύρο του αμερικανικού Grand Slam, επικράτησε του Λόιντ Χάρις με 3-1 σετ. Ο Νοτιοαφρικανός τενίστας προηγήθηκε 1-0, καθώς πήρε το πρώτο σετ με 7-6(1) , αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, ο κορυαίος Ελληνας τενίστας όλων των εποχών, έφθασε στην νίκη με 6-3, 7-6(4), 6-4.

Στον επόμενο γύρο, ο 28χρονος Τσιτσιπάς (Νο 53 στον κόσμο) θ΄αντιμετωπίσει τον Τσέχο, Γίρι Λεχέτσκα, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 18 της παγκόσμιας κατάταξης.