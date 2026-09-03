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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον γ΄γύρο

Τσιτσιπας
clock 11:38 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στον τρίτο γύρο του US Open, καθώς σε αγώνα για τον Β` γύρο του αμερικανικού Grand Slam, επικράτησε του Λόιντ Χάρις με 3-1 σετ. Ο Νοτιοαφρικανός τενίστας προηγήθηκε 1-0, καθώς πήρε το πρώτο σετ με 7-6(1) , αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, ο κορυαίος Ελληνας τενίστας όλων των εποχών, έφθασε στην νίκη με 6-3, 7-6(4), 6-4.

    Στον επόμενο γύρο, ο 28χρονος Τσιτσιπάς (Νο 53 στον κόσμο) θ΄αντιμετωπίσει τον Τσέχο, Γίρι Λεχέτσκα, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 18 της παγκόσμιας κατάταξης.

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Στέφανος Τσιτσιπάς
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