Τον Ιανουάριο του 2026 ο τελικός του Super Cup Oλυμπιακός – ΟΦΗ
clock 09:04 | 07/07/2025
newsroom ekriti.gr

Όχι πριν την έναρξη της νέας σεζόν, αλλά στα μέσα αυτής (Ιανουάριος 2026) θα γίνει ο τελικός του Super Cup, που αναβιώνει ως θεσμός στην Ελλάδα μετά από απόφαση της ΕΠΟ.

Παρότι καμία από τις δύο ομάδες δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ, δεν έχουν καλοκαιρινές υποχρεώσεις λόγω προκριματικών στην Ευρώπη, ο προγραμματισμός φιλικών των Πειραιωτών εκτός Ελλάδας δεν επιτρέπει να γίνει το παιχνίδι τον ερχόμενο Αύγουστο.

Έτσι πιθανότατα ο αγώνας ανάμεσα στον νταμπλούχο Ολυμπιακό και τον φιναλίστ στον τελικό του Κυπέλλου ΟΦΗ μεταφέρεται για τις αρχές Ιανουαρίου και θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ ή στο ανακαινισμένο Παγκρήτιο Στάδιο που αποτελεί πλέον τη νέα έδρα της ομάδας του Ηρακλείου.

