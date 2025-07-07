Τον Ιανουάριο του 2026 ο τελικός του Super Cup Oλυμπιακός – ΟΦΗ

Όχι πριν την έναρξη της νέας σεζόν, αλλά στα μέσα αυτής (Ιανουάριος 2026) θα γίνει ο τελικός του Super Cup, που αναβιώνει ως θεσμός στην Ελλάδα μετά από απόφαση της ΕΠΟ.

Παρότι καμία από τις δύο ομάδες δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ, δεν έχουν καλοκαιρινές υποχρεώσεις λόγω προκριματικών στην Ευρώπη, ο προγραμματισμός φιλικών των Πειραιωτών εκτός Ελλάδας δεν επιτρέπει να γίνει το παιχνίδι τον ερχόμενο Αύγουστο.

Έτσι πιθανότατα ο αγώνας ανάμεσα στον νταμπλούχο Ολυμπιακό και τον φιναλίστ στον τελικό του Κυπέλλου ΟΦΗ μεταφέρεται για τις αρχές Ιανουαρίου και θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ ή στο ανακαινισμένο Παγκρήτιο Στάδιο που αποτελεί πλέον τη νέα έδρα της ομάδας του Ηρακλείου.

