Τελικοί ΝΒΑ: Οι Νικς έκαναν το 1-0 στην έδρα των Σπερς (βίντεο)

Οι Νιου Γιορκ Νικς άλωσαν την έδρα των Σπερς (105-95), έκαναν το 1-0 στην σειρά των τελικών του NBA και έκαναν το πρώτο βήμα για το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το μακρινό 1973!



Οι Νικς έβγαλαν τρομερή αντίδραση στην διάρκεια του αγώνα, αφού βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 14 πόντους, όμως έπαιξαν τρομερή άμυνα, μπλόκαραν τα ατού των Σπερς και έφυγαν από το Σαν Αντόνιο με μια τεράστια νίκη.

Πλέον, οι Σπερς καλούνται να βγάλουν αντίδραση στο Game 2 που θα διεξαχθεί και πάλι στην έδρα τους, με τους γηπεδούχους να τα βρίσκουν σκούρα απέναντι στους Νικς και βρίσκονται με το... καλημέρα με την πλάτη στον τοίχο στη σειρά.