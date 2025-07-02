Πουρσανίδης στο Δημοτικό συμβούλιο: "Ο κόσμος θα βλέπει το καμάρι του Ηρακλείου,τον ΟΦΗ,όπως του αξίζει στο Παγκρήτιο»

Το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΟΦΗ για την παραχώρηση του Παγκρητίου σταδίου επί 10 συναπτά έτη συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, παρουσίασε εκτενώς το σχέδιο προς το Σώμα, παρουσία του Α’ Αντιπροέδρου του ΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη, του Ιάσωνα Παπαστεφανάκη, νομικού συμβούλου της ΠΑΕ και μέλους του Δ.Σ. και της νομικής συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου, Εμμανουέλας Μπίμπα.

«Ο ΟΦΗ είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της ψυχής αυτής της πόλης. Έχει προσφέρει πολλά στους ανθρώπους αυτής της πόλης αλλά και οι άνθρωποι έχουν προσφέρει πολλά στην ομάδα. Η πορεία της ομάδας πάντοτε αποτελούσε ένα κίνητρο ενασχόλησης με τον αθλητισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη της εισήγησης του ο Δήμαρχος Ηρακλείου.

Όπως είπε η συμφωνία επετεύχθη με την καλή θέληση και των δύο πλευρών ενώ αναφερόμενος στην χρήση του είπε: «Ο ΟΦΗ αναλαμβάνει την καθαριότητα και την συντήρηση των εξεδρών. Ο αγωνιστικός χώρος θα χρησιμοποιείται και από τον ΟΦΗ αλλά και από αθλητές υψηλών επιδόσεων. Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου αναλαμβάνεται πλήρως από τον ΟΦΗ. Η χρήση του δεν είναι αποκλειστική πέραν των αγώνων. Μπορούν να διεξαχθούν πρωταθλήματα στίβου με την συναίνεση και των δύο πλευρών. Ξεκινάμε και πορευόμαστε με καλή βούληση και θέληση».

Ο Ηλίας Πουρσανίδης από την πλευρά του στην ομιλία του είπε μεταξύ άλλων «νιώθω ότι όλοι είναι θετικοί εδώ προς τη συμφωνία. Αυτή η μεγάλη ιστορική στιγμή να φτάσουμε σ’ έναν τελικό μας έδειξε το δρόμο. Πάντοτε εξάλλου είχαμε την επιθυμία και τη σκέψη να γίνει αυτή η μετακίνηση. Ο κόσμος θα βλέπει το καμάρι του Ηρακλείου, τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, όπως του αξίζει» ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία της ομάδας στο Γεντί Κουλέ λέγοντας πως «ο κόσμος είναι δεμένος με το χώρο αλλά πρέπει να πάμε μπροστά».

Αναφορά έκανε και στον Μιχάλη Μπούση, λέγοντας πως έχει επενδύσει ως τώρα περίπου 15.000.000 ευρώ ενώ όπως είπε η επένδυση που θα κάνει ο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο ξεπερνάει τις 700.000 ευρώ και στόχος του ΟΦΗ είναι να αγωνιστεί σε ευρωπαικά παιχνίδια. «Πρέπει στα 100 χρόνια της ομάδας να γιορτάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Ηρακλειώτες σ’ ένα γήπεδο και αυτό στο Γεντί Κουλέ δεν μπορεί να γίνει» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ.

Στην συνέχεια πήραν το λόγο Δημοτικοί Σύμβουλοι που τόνισαν ότι επικροτούν την συμφωνία εκφράζοντας όμως, ορισμένοι εξ αυτών και κάποιες επιφυλάξεις.

Η Μαρία Καναβάκη, επικεφαλής της παράταξης “Ηράκλειο για σένα”, ανέφερε ότι «Θέλουμε να στηρίξουμε και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον γιατί θέλουμε να δούμε την ομάδα να πηγαίνει ψηλά και σημαντική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η έδρα του» αλλά από την άλλη ανέφερε ότι «δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τους υψηλού επιπέδου αθλητές καθώς και τα σωματεία που χρησιμοποιούν καθημερινά το Παγκρήτιο» εκφράζοντας την ένσταση για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το ζήτημα ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, χωρίς, δηλαδή, να έχει γίνει προγενέστερη ενημέρωση, και χωρίς να έχει το Σώμα δικαίωμα ψήφου για τη συμφωνία.

Ο Κώστας Βαρδαβάς, ανέφερε ότι «σήμερα είναι από τις σημαντικότερες συζητήσεις γιατί αφορά τη μεγαλύτερη ομάδα της πόλης και μίας από τις μεγαλύτερες της χώρας ενώ αφορά και μία Ολυμπιακή υποδομή που δεν μαράζωσε όπως άλλες». Από την άλλη πρότεινε να υπογραφεί μεν άμεσα η διάθεση του γηπέδου για να δηλώσει ο ΟΦΗ έγκαιρα την έδρα του η ομάδα αλλά αμέσως μετά να αποσύρει ο Δήμος τη συμφωνία και να συζητηθεί ξανά εκ βάθρων “όπως αξίζει στον ΟΦΗ και στο Ηράκλειο” κάτι που όμως όπως είπε ο Δήμαρχος δεν μπορεί να γίνει γιατί με την υπογραφή της συμφωνίας ο ΟΦΗ θα ξεκινήσει έργα αναδιάταξης του Παγκρητίου σταδίου.

Ο Δημήτρης Δουλουφάκης, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, είπε στην τοποθέτηση του ότι η συμφωνία είναι εις βάρος του λαού του Ηρακλείου καθώς “είναι χαμηλό το μίσθωμα”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Μίλησαν ακόμα οι κκ Παττακός, Γιαουρτάς, Σουλτάτος που εξέφρασαν την στήριξη τους στην συμφωνία και η κ. Ανδρεάκη η οποία είπε ότι η συμφωνία είναι εις βάρος του Δήμου.