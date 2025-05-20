Πόλο: Την άνοδο στην Α1 διεκδικούν οι Γυναίκες του ΟΦΗ

Στην Πάτρα, χτυπάει η καρδιά των κοριτσιών της υδατοσφαίρισης του ΟΦΗ, καθώς 13-15 Ιουνίου διεξάγεται το Final 6, στο οποίο 6 ομάδες της Α2, μεταξύ αυτών και ο ΟΦΗ, θα διεκδικήσουν τα δυο πρώτα εισιτήρια που θα δώσουν την άνοδο στην Α1 κατηγορία.

Στην κλήρωση που έγινε στα γραφεία της ΚΟΕ, ο ΟΦΗ ξεκινάει τα παιχνίδια του με τη ΝΕ Πατρών (13/6) και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά, τον Ηλυσιακό (14/6), τον Ομιλο Φίλων Θαλάσσης (14/6), τον Ηρακλή (15/6) και το ΝΟ Πατρών (15/6).

"Eδώ που έχουμε φτάσει θα προσπαθήσουμε για την άνοδο. Τα κορίτσια έχουν κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Είναι μια ευκαιρία για το σύλλογο. Ξεκινάμε με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, που αν το κερδίσουμε, ίσως κρίνει πολλά για τη συνέχεια" τονίζει ο προπονητής του ΟΦΗ, Κώστας Φιτσανάκης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΟΦΗ στο Final 6 της Α2 πόλο:

1η αγωνιστική: ΟΦΗ-ΝΕΠΑΤΡΩΝ (13/6).

2η αγωνιστική: Ηλυσιακός-ΟΦΗ (14/6).

3η αγωνιστική: ΟΦΗ-ΟΦΘ (14/6).

4η αγωνιστική: Ηρακλής-ΟΦΗ (15/6).

5ης αγωνιστική: ΟΦΗ-ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (15/6).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΦΗ

Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, καλεί τους γονείς των αθλητών του συλλόγου, που ταξίδεψαν με το πλοίο στην Αθήνα, για να παρακολουθήσουν τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος, χωρίς να κάνουν χρήση της έκπτωσης και της προσφοράς που δόθηκε για τα παιδιά-αθλητές του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του συλλόγου, στο 2810-311525 (10 πμ-6μμ).

Είναι απαραίτητο να προσκομίσουν παραστατικά (εισιτήρια) του ταξιδιού.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, εκφράζει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στο επί σειρά ετών μέλος της επιτροπής υδατοσφαίρισης του ΟΦΗ Γιώργο Σπυριδάκη (υιος του εμβληματικού μας Γενικού Γραμματέα Παναγιώτη Σπυριδάκη), στην περιπέτεια υγείας που περνάει.

Καλή δύναμη και να επιστρέψει σύντομα υγιής, στο σπίτι του και την οικογένεια του.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΦΗ SUMMER CAMP

Ετοιμάσου, για την απόλυτη αθλητική δραστηριότητα του καλοκαιριού!



ΟΦΗ-Summer Camp!



16 Ιουνίου-6 Σεπτεμβρίου 2025.



Οι εγγραφές, έχουν ήδη ξεκινήσει!



Πληροφορίες, στο 2810-311525.