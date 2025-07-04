Ο Πατούνας του ΟΦΗ στο ευρωπαϊκό πόλο με την Εθνική παίδων
πατουνασ
clock 18:49 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια μεγάλη στιγμή, για την υδατοσφαίριση του ΟΦΗ. Ο νεαρός πολίστας του ΟΦΗ (γενν. 2009, αμυντικός-φουνταριστός), Αλέξανδρος Πατούνας, ο οποίος είναι και μέλος της ανδρικής ομάδας του ΟΦΗ, που αγωνίζεται στην Α2 πόλο, είναι στις επιλογές του Ομοσπονδιακού προπονητή Ξενοφώντα Λεμπέση, για την αποστολή της Εθνικής ομάδας παίδων Κ16, που θα μας εκπροσωπήσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, απο 7-13 Ιουλίου.

Να σημειωθεί ότι, ο νεαρός πολίστας του ΟΦΗ, ήταν σε όλη την προετοιμασία της Εθνικής ομάδας, όπως είχε γράψει η «Π». «Είναι ένα πολύ εργατικό παιδί και το αξίζει. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο, που έχει βγεί απο τα σπλάχνα της ομάδας μας και αυτή του η συμμετοχή στην Εθνική ομάδα, μας κάνει πολύ χαρούμενους. Του ευχόμαστε να γυρίσει με ένα μετάλλιο απο το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα» ανέφερε ο προπονητής του Αλέξανδρου Πατούνα στον ΟΦΗ, Κώστας Φιτσανάκης.

«Η συμμετοχή ενός ακόμη νεαρού αθλητή του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, στις Εθνικές ομάδες και ειδικά και σε αυτήν την περίπτωση, για να συμμετάσχει σε επίσημους αγώνες για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μας κάνει περήφανους! Συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο και τους προπονητές του!» αναφέρει στην ανακοίνωση του, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ.

