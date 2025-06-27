Μπάσκετ: Στον πάγκο του ΟΦΗ για 9η χρονιά ο Βασίλης Ράλλης - Tι δήλωσε

Η Επιτροπή Μπάσκετ του ΟΦΗ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή Βασίλη Ράλλη για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

“Ο κόουτς Ράλλης, που καθοδηγεί αδιάλειπτα την ομάδα μας από το 2017, θα συνεχίσει να ηγείται του τεχνικού επιτελείου για ένατη σεζόν, οδηγώντας τον ΟΦΗ στα παρκέ της National League 1”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ταυτόχρονα πολύ περήφανος που έχω την τύχη να είμαι στο τιμόνι αυτής της πολύ μεγάλης ομάδας για τόσα πολλά χρόνια. Εύχομαι να έχουμε υγεία και θα δώσουμε τα πάντα για το σήμα του ΟΦΗ και για να κάνουμε περήφανους τους φιλάθλους μας», τόνισε ο κόουτς που μαζί με τους συνεργάτες του ξεκινούν τον σχεδιασμό για τη νέα χρονιά.