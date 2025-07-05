Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στα Χανιά για διακοπές με την οικογένειά του (φωτο)
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
clock 21:37 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στα Χανιά βρίσκεται από την Παρασκευή (4/7) για διακοπές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον γνωστό μπασκετμπολίστα μαζί με την οικογένειά του κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο.

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΧΑΝΙΑ

Ο Greek Freak δείπνησε σε εστιατόριο και διασκέδασε σε μπαρ στο Ενετικό Λιμάνι, ενώ εθεάθη με την οικογένειά του να απολαμβάνει τη βόλτα του στην περιοχή.

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΧΑΝΙΑ

Με πληροφορίες και εικόνες από zarpanews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η Παρί δεν χάνει ούτε με 9 παίκτες, 2-0 τη Μπάγερν και πρόκριση στα ημιτελικά

Οριστικά στο Παγκρήτιο Στάδιο ο ΟΦΗ, εγκρίθηκε από την ΑΑΗ η παραχώρηση χρήσης του

 

Γιάννης Αντετοκούνμπο Χανιά
