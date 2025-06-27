Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Νοκ άουτ ο Καραλής στο επί κοντώ

Σημαντική απώλεια για την Εθνική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Μαδρίτη, καθώς ο Εμμανουήλ Καραλής απέσυρε την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του από τον αγώνα του επί κοντώ.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού προχώρησε κανονικά στο ζέσταμα και συμμετείχε στην επίσημη παρουσίαση των αθλητών, ωστόσο με την έναρξη του αγώνα προσήλθε στη γραμματεία και γνωστοποίησε ότι δεν θα αγωνιστεί, λόγω ενοχλήσεων.

Η εξέλιξη αυτή στερεί από την ελληνική ομάδα έως και 16 πολύτιμους βαθμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικοί στην προσπάθεια παραμονής της Ελλάδας στην Α' κατηγορία της διοργάνωσης. Μάλιστα, η Ελλάδα έκλεισε την πρώτη μέρα της διοργάνωσης με 10,5 βαθμούς, από την έκτη θέση της Αδαμοπούλου στο επί κοντώ γυναικών.