Οι ψυχοπαθείς είναι πιθανό να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό στο σώμα τους

Μία νέα έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, υποστηρίζει ότι οι ψυχοπαθείς γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στο σώμα τους, με αποτέλεσμα να μπορεί να γίνουν αντιληπτοί σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο The Journal of Psychiatric Research και έγινε στον Καναδά, όπου οι ερευνητές μελέτησαν συνολικά 80 άτομα, 44 με ψυχιατρικά προβλήματα και 36 υγιή χωρίς κάποια διαγνωσμένη ψυχική πάθηση. Τα στοιχεία έδειξαν πως όσοι ήταν ψυχοπαθείς ή είχαν τάσεις, διέθεταν πιο κοντούς δείκτες από τους παράμεσους, ανέφερε η New York Post, που αναδημοσίευσε την έρευνα.

Εντούτοις, ο συγγραφέας της μελέτης, Serge Brand, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σίγουρος τρόπος για να εντοπίζεται ένας ψυχοπαθής. Παράλληλα, οι ειδικοί είναι διχασμένοι για το εάν πρέπει το συγκεκριμένο σωματικό χαρακτηριστικό να περιληφθεί στη «σκοτεινή τριάδα», που περιλαμβάνει τις εξής κοινωνικές συμπεριφορές, κοινές στους ψυχοπαθείς: μακιαβελισμός, ναρκισσισμός και ψυχοπάθεια.

Σύμφωνα με την έρευνα, όσα άτομα βαθμολογούνται συγκεντρώνουν υψηλό ποσοστό της «σκοτεινής τριάδας», έχουν «υψηλές βαθμολογίες στη διανοητική σκληρότητα και τις αθλητικές επιδόσεις, αλλά και σε διάφορους τύπους αρνητικών ψυχοκοινωνικών και ψυχολογικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δυσανεξίας στην αβεβαιότητα, της ευαισθησίας στο άγχος, σκληρό συναίσθημα και διαπροσωπική χειραγώγηση».

