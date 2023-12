Ο Πούτιν και ο σωσίας του από τεχνητή νοημοσύνη

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον «σωσία» του, που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Δεκάδες πολίτες από όλη τη Ρωσία παρακολούθησαν τη «συνάντηση» μέσω βιντεοσύνδεσης.

Μπροστά στον «σωσία» του «γέννημα» της τεχνητής νοημοσύνης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε να τα χάνει για λίγο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας μπέρδεψε τα λόγια του, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη συγκεκριμένη έκδοση του εαυτού του.

Ο «σωσίας» βρήκε την ευκαιρία να θέσει μια ερώτηση στον Πούτιν σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου, όπου δεκάδες Ρώσοι πολίτες είχαν συνδεθεί με τον πρόεδρο μέσω βιντεοσύνδεσης.

«Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, γεια σας, είμαι φοιτητής στο κρατικό πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Θέλω να ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι έχετε πολλούς σωσίες;», ρώτησε ο σωσίας, προκαλώντας τα γέλια του κοινού στην αίθουσα με τον Πούτιν στη Μόσχα. «Και επίσης: Πώς βλέπετε τους κινδύνους που φέρνουν στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη και τα νευρωνικά δίκτυα;».

2 many Putins

Putin AI (student) asks Putin about body doubles. Putin says he is his first body double pic.twitter.com/uPJxIMSYNm

— Andro (@ThisIsAndro) December 14, 2023