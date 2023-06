Ένα «ψεύτικο φεγγάρι» ακολουθεί τη Γη από το 100 π.Χ (βίντεο)

Ένα «ψεύτικο φεγγάρι» ακολουθεί τη Γη στην πορεία της γύρω από τον ήλιο από το 100 π.Χ., και οι αστρονόμοι μόλις το παρατήρησαν.

Το…fake φεγγάρι – ένας διαστημικός βράχος που ονομάστηκε 2023 FW13 – ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο από το φημισμένο παρατηρητήριο Pan-STARRS στη Χαβάη, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Με την πρώτη ματιά, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο αστεροειδής έκανε κύκλους γύρω από τη Γη, πράγμα που θα σήμαινε ότι επρόκειτο ένα δεύτερο φεγγάρι. Αλλά μετά από περαιτέρω επιθεώρηση, διαπιστώθηκε ότι στην πραγματικότητα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, γεγονός που καθιστά αυτόν τον αστεροειδή «οιονεί φεγγάρι» ή «ψεύτικο φεγγάρι».

Όπως αναφέρθηκε από το Sky & Telescope, ο μεγάλος βράχος ταξιδεύει συμπτωματικά περίπου την ίδια διαδρομή και στον ίδιο ρυθμό με τον πλανήτη μας, γύρω από τον ήλιο.

Αποδεικνύεται ότι το φεγγάρι αυτό μπορεί να ακολουθούσε τον πλανήτη μας γύρω από τον ήλιο για περίπου 2.121 χρόνια, εντελώς απαρατήρητος μέχρι τώρα.

Για να απαντήσει στο φλέγον ερώτημα, ο Άλαν Χάρις, ένας επιστήμονας που ειδικεύεται σε αντικείμενα κοντά στη Γη στο Ινστιτούτο Διαστημικής Επιστήμης, είπε στο Sky & Telescope: «Η Γη δεν παίζει ουσιαστικά κανένα ρόλο στην κίνησή του», προσθέτοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τη Γη, παρά μόνο κατά τύχη».

Quasi-satellite 2023 FZ13 made @SkyandTelescope! https://t.co/k6SBWbG5Qo

But just a small clarification from the article. Earth's gravity has everything to do with the longevity of this quasi-orbit. 1/n pic.twitter.com/sPgJ3mJ2F1

— Tony Dunn (@tony873004) April 8, 2023