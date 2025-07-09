Τι θα φάμε σήμερα; Ρεβιθόρυζο με ξηρούς καρπούς & πορτοκάλι

Υλικά (3-4 μερίδες)
250 γρ. ρύζι για πιλάφι
400 γρ. ρεβίθια βρασμένα
500-600 γρ. ζωμό λαχανικών σε ζεστή θερμοκρασία
1 κ.γ. βούτυρο με χαμηλά λιπαρά
1 κ.σ. ελαιόλαδο
60 γρ. κουκουνάρι
60 γρ. ηλιόσπορο
1 πορτοκάλι, κομμένο σε λεπτές φέτες
ξύσμα από 1 λεμόνι
2 κ.σ. μαύρη σταφίδα
2-3 κ.σ. μαϊντανό φρέσκο, ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι
½ κ.γ. κουρκουμά
Εκτέλεση
Βήμα 1: Βάζουμε μία κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε το βούτυρο και το ρύζι και σοτάρουμε για 2-3’.
Βήμα 2: Προσθέτουμε τον ζωμό και τα καρυκεύματα. Αφήνουμε το ρύζι να μαγειρευτεί σε μέτρια φωτιά με το καπάκι κλειστό για 12-15’.
Βήμα 3: Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και καβουρδίζουμε το κουκουνάρι και τον ηλιόσπορο για 3-4’.
Βήμα 4: Όταν το ρύζι είναι έτοιμο, αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα βρασμένα ρεβίθια, το ξύσμα λεμονιού, τους καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς, τον μαϊντανό και τη μαύρη σταφίδα.
Βήμα 5: Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε όσο είναι ακόμα ζεστό, προσθέτοντας τις φέτες πορτοκαλιού.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 439 kcal
Υδατάνθρακες: 44,3 γρ.
Πρωτεΐνη: 26,4 γρ.
Λιπαρά: 7,7 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 1,2 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
