Τι θα φάμε σήμερα; Ρεβιθόρυζο με ξηρούς καρπούς & πορτοκάλι

Υλικά (3-4 μερίδες)

250 γρ. ρύζι για πιλάφι

400 γρ. ρεβίθια βρασμένα

500-600 γρ. ζωμό λαχανικών σε ζεστή θερμοκρασία

1 κ.γ. βούτυρο με χαμηλά λιπαρά

1 κ.σ. ελαιόλαδο

60 γρ. κουκουνάρι

60 γρ. ηλιόσπορο

1 πορτοκάλι, κομμένο σε λεπτές φέτες

ξύσμα από 1 λεμόνι

2 κ.σ. μαύρη σταφίδα

2-3 κ.σ. μαϊντανό φρέσκο, ψιλοκομμένο

αλάτι, πιπέρι

½ κ.γ. κουρκουμά

Εκτέλεση

Βήμα 1: Βάζουμε μία κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε το βούτυρο και το ρύζι και σοτάρουμε για 2-3’.

Βήμα 2: Προσθέτουμε τον ζωμό και τα καρυκεύματα. Αφήνουμε το ρύζι να μαγειρευτεί σε μέτρια φωτιά με το καπάκι κλειστό για 12-15’.

Βήμα 3: Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και καβουρδίζουμε το κουκουνάρι και τον ηλιόσπορο για 3-4’.

Βήμα 4: Όταν το ρύζι είναι έτοιμο, αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα βρασμένα ρεβίθια, το ξύσμα λεμονιού, τους καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς, τον μαϊντανό και τη μαύρη σταφίδα.

Βήμα 5: Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε όσο είναι ακόμα ζεστό, προσθέτοντας τις φέτες πορτοκαλιού.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 439 kcal

Υδατάνθρακες: 44,3 γρ.

Πρωτεΐνη: 26,4 γρ.

Λιπαρά: 7,7 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 1,2 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

