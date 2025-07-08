Τι θα φάμε σήμερα; Παραδοσιακή σπανακόπιτα

Υλικά για ένα μέτριο στρογγυλό ταψί

Για το φύλλο

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξίδι

1 κ.γ. αλάτι

200 – 250 ml χλιαρό νερό

Για τη γέμιση

1 ½ κιλό σπανάκι, καθαρισμένο, αλατισμένο και στυμμένο

1 μάτσο σέσκουλα, χοντροκομμένα

1 μάτσο λάπαθα, χοντροκομμένα

2 μάτσα ανάμεικτα μυρωδικά (μυρώνια, καυκαλήθρες, δυόσμο, μαϊντανό, μάραθο κ.ο.κ.), ψιλοκομμένα

1 μάτσο φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

2 πράσα, ψιλοκομμένα

300 γρ. φέτα βαρελίσια, χοντροτριμμένη

3 αυγά, χτυπημένα

1 φλ. ε.π. ελαιόλαδο

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Φύλλο: Σε μια λεκάνη, ρίχνουμε το αλεύρι, σχηματίζουμε μια λακκούβα στη μέση και ρίχνουμε μέσα της όλα τα υλικά εκτός από το νερό. Ξεκινάμε να ανακατεύουμε κυκλικά με το χέρι μας ρίχνοντας σταδιακά το νερό μέχρι να έχουμε μια λεία ζύμη που δεν κολλάει στα δάχτυλα. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 ίδιες μπάλες και σε αλευρωμένο πάγκο εργασίας τις ανοίγουμε μία μία σε φύλλα πάχους 2-3 χιλιοστών. Για να ανοίξει ομοιόμορφα το κάθε φύλλο μας χρησιμοποιούμε λεπτό πλάστη και φροντίζουμε να το γυρίζουμε και να το τυλίγουμε κάθε φορά από διαφορετική πλευρά.

Γέμιση: Σε μια λεκάνη βάζουμε όλα τα υλικά της γέμισης, το μισό ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με πιπέρι. Το σπανάκι είναι ήδη αλατισμένο και η φέτα αρκετά αλμυρή οπότε αποφεύγουμε να βάλουμε επιπλέον αλάτι ή βάζουμε ελάχιστο. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά και αφήνουμε στην άκρη.

Σύνθεση: Σε ένα στρογγυλό ταψί λαδώνουμε καλά τον πάτο με πινέλο και στρώνουμε το ένα φύλλο. Λαδώνουμε ξανά πολύ καλά όλη την επιφάνεια του φύλλου και στρώνουμε και το δεύτερο φύλλο από πάνω. Στρώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα δύο φύλλα λαδώνοντας καλά ενδιάμεσα. Κόβουμε τα φύλλα που περισσεύουν γύρω γύρω και γυρίζουμε τις άκρες σε κόθρο. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στο αέρα. Λαδώνουμε την επιφάνεια της πίτας και ραντίζουμε με λίγες σταγόνες νερό ώστε να ροδίσει αλλά να μην καεί στο ψήσιμο και να παραμείνει τραγανή. Ψήνουμε για 1 ώρα μέχρι να ροδίσουν ο πάτος και η επιφάνεια της πίτας. Αφήνουμε μισή ώρα να κρυώσει λίγο, κόβουμε και σερβίρουμε.

Tip

﻿Όταν η σπανακόπιτα είναι νηστίσιμη, δηλαδή δεν έχει τυρί και αυγά για να δέσουν τη γέμιση, έχει αρκετή υγρασία από τα χόρτα. Για να απορροφηθεί η υγρασία αυτή και να μην πανιάσουν τα φύλλα βάζουμε στη γέμιση μια χούφτα ρύζι ή μια χούφτα τραχανά.

Πηγή: bovary.gr

