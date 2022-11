Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τρίπολη: Ανακαλεί τον επιτετραμμένο της στην Αθήνα

Ανακαλείται ο επιτρατραμμένος της Λιβύης στην Αθήνα μετά το διπλωματικό επεισόδιο που προκλήθηκε κατά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη χώρα εξαιτίας της προκλητικής στάσης της υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο «Ανατολή», ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Mohammed Hammude, ανέφερε ότι ως αντίδραση στη στάση του Δένδια, ο επιτετραμμένος της Ελλάδας στην Τρίπολη κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ αποφασίστηκε επίσης να ανακληθεί ο επιτετραμμένος της Λιβύης στην Αθήνα για διαβουλεύσεις.

«Η στάση του Έλληνα ΥΠΕΞ είναι προσβολή για τον λιβυκό λαό», σημείωσε ο Hammude.

Δηλώνοντας ότι αυτή η συμπεριφορά του Έλληνα ΥΠΕΞ αντιμετωπίστηκε με λύπη από την κυβέρνηση της Λιβύης και ότι δεν θα ανακοινώσουν άλλα μέτρα που θα γίνουν σχετικά, ο Hammude χαρακτήρισε προβλητική τη στάση του Νίκου Δένδια για τον λιβυκό λαό και την κυβέρνηση.

Ο Hammude πρόσθεσε ότι το αεροπλάνο του κ. Δένδια πήγε στη Βεγγάζη στην ανατολική Λιβύη.

Τι συνέβη στην Τρίπολη

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας επρόκειτο να επισκεφτεί σήμερα την Τρίπολη και έπειτα τη Βεγγάζη της Λιβύης. Ο όρος που είχε τεθεί, όσον αφορά στην Τρίπολη, ήταν να συναντήσει μόνο τον πρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου Μοχάμεντ Μένφι.

Όμως, όταν προσγειώθηκε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο την πρωτεύουσας, περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης Νάιλα Μανγκούς, με τον υπουργό να αποφασίζει να αναχωρήσει για τη Βεγγάζη χωρίς να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι η κα Μανγκούς, η οποία είναι υπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης, υπέγραψε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου την τουρκολιβυκή συμφωνία τον Οκτώβριο, που βασίζεται στο παράνομο τουρκολιβυκό «μνημόνιο» του 2019 το οποίο έχει καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα.

Πτήση από Τρίπολη προς Βεγγάζη μέσω Μάλτας

Μέσω του FIR της Μάλτας αναχώρησε το κυβερνητικό αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και την ελληνική αποστολή από την Τρίπολη στη Βεγγάζη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η λιβυκή πλευρά αρνήθηκε να εγκρίνει τα σχέδια πτήσης του ελληνικού κυβερνητικού αεροπλάνου από την Τρίπολη στη Βεγγάζη, με αποτέλεσμα αρκετή αναμονή στο αεροσκάφος.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η πτήση να γίνει μέσω του FIR της Μάλτας και από εκεί ανατολικά μέχρι τον εναέριο χώρο της ανατολικής Λιβύης για μετάβαση στη Βεγγάζη.

Προκλητική απάντηση από το λιβυκό ΥΠΕΞ

Την καταδίκη του για την ματαίωση της επίσκεψης του Νίκου Δένδια στην Τρίπολη εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης της λιβυκής πρωτεύουσας, προαναγγέλλοντας μάλιστα τη λήψη διπλωματικών μέτρων.

«Παρά τις χυδαίες πολιτικές και θέσεις που υιοθέτησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τις περασμένες ημέρες ενάντια στα συμφέροντα του λιβυκού κράτους και τις ασύμμετρες δηλώσεις σχετικά με την κυριαρχία της Λιβύης και τις φιλοδοξίες του λαού της, το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης τους έδωσε την άδεια να επισκεφθούν την Τρίπολη στις 17 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τις διεθνείς διπλωματικές διαδικασίες, τον περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης Necla Mangush, αλλά ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο και επέστρεψε όπως ήρθε χωρίς καμία εξήγηση.

Λυπούμαστε για αυτή τη συμπεριφορά του Έλληνα Υπουργού. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα λάβει τα κατάλληλα διπλωματικά μέτρα προστατεύοντας το κύρος και την κυριαρχία του Λιβυκού Κράτους».

