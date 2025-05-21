Μητσοτάκης από το υπουργείο Υγείας: Από τις 15 Ιουλίου ξεκινά ο τετραψήφιος αριθμός για θέματα του ΕΣΥ

Από τα μέσα Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1566 προκειμένου οι πολίτες να παίρνουν πληροφορίες για τα δημόσια νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του το απόγευμα της Τετάρτης στο υπουργείο υγείας.

Ο πρωθυπουργός επισήμως προανήγγειλε ότι ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός θα είναι διαθέσιμος δωρεάν για τους πολίτες ώστε να παίρνουν πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τα ιατρεία που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, τον τρόπο νοσηλείας τους, αλλά και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το σύστημα υγείας.

Κατά τα άλλα στη σύσκεψη με την ηγεσία του υπουργείου υγείας τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν το ΕΣΥ, όπως οι εφημερίες, οι αναμονές στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, η πρόσβαση των ασθενών, το σύστημα ιχνηλάτησης της αναμονής στα ΤΕΠ με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, καθώς και μεταξύ άλλων οι κτιριακές αλλαγές με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Γεωργιάδης: Από το «Προλαμβάνω» μέχρι το «βραχιολάκι» σε νοσοκομεία

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέλυσε τους βασικούς άξονες της συζήτησης με τον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για:

Το μεγάλο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου «Προλαμβάνω»,

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης,

Τη διαχείριση των εφημεριών,

Την έναρξη πιλοτικού προγράμματος σε περίπου 15 νοσοκομεία με «βραχιολάκι» ιχνηλάτησης ασθενών,

Την ψηφιακή αναβάθμιση μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,

Και τα ζητήματα ψυχικής υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συνεχίζονται οι επαφές του Δημάρχου Ηρακλείου με εκπροσώπους συλλόγων και φορέων της πόλης

Ηράκλειο: Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται η 33χρονη που γέννησε και πέταξε σε κάδο το βρέφος