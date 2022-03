Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Πρόσκληση στον Ουκρανό πρόεδρο να μιλήσει στη Βουλή

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Ζελένσκι να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων.

Η ημερομηνία της ομιλίας του κ. Ζελένσκι θα οριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα διά της διπλωματικής οδού.

Ο κ. Ζελένσκι συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενώ ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σύνδεση της Οδησσού με την ιστορία του Ελληνισμού και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

«Συνομίλησα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Μιλήσαμε για την ανθρωπιστική κατάσταση στις αποκλεισμένες πόλεις και τον ευχαρίστησα για την βοήθεια της χώρας του» ανέφερε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο Twitter. «Συζητήσαμε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ουκρανίας», προσθέτει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Talked to the Prime Minister of Greece @kmitsotakis. Told about the humanitarian situation in the blocked cities and thanked for the help provided by his country. The defense cooperation of 🇬🇷 and 🇺🇦 was discussed.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2022