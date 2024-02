Πήγε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ με κατοικίδια… αρουραίους στους ώμους της

Αυστραλοί καταναλωτές έμειναν άναυδοι όταν αντίκρισαν μια γυναίκα μέσα σε σούπερ μάρκετ, που είχε για κατοικίδια… αρουραίους. Τα τρωκτικά ήταν φωλιασμένα σε κάθε ώμο της… Η ιδιοκτήτρια των κατοικίδιων περίμενε ατάραχη στην ουρά, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ «Spudshed», στο Έλενμπρουκ, σε ώρα αιχμής, την Τρίτη.

Παρά την κανονική συμπεριφορά της, οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν «σοκαρισμένοι» με το θέαμα των τρωκτικών σε ένα πολυκατάστημα, που διαθέτει φρέσκα προϊόντα. «Δεν είναι κάτι που περιμένεις να δεις κάθε μέρα» ανέφεραν οι καταναλωτές, όπως μεταδίδει η «New York Post». Η φωτογραφία, η οποία κοινοποιήθηκε στο «Perth Now», έδειχνε έναν άτριχο αρουραίο και έναν μαύρο αρουραίο να σκαρφαλώνουν στους ώμους της γυναίκας.

Supermarket shopper horrifies fellow customers after arriving at store with pet rats nestled on her shoulders https://t.co/LY9A2BGGiP pic.twitter.com/7Bljaw3cxs

— New York Post (@nypost) February 16, 2024