NASA: Δορυφορική φωτογραφία με τον Ήλιο να «χαμογελάει»!

Δορυφόρος της NASA κατέγραψε πριν μερικές μέρες εικόνα του Ήλιου, η οποία εμφανίζει ένα μοτίβο που μοιάζει με χαρούμενο πρόσωπο.

«Σήμερα, το Solar Dynamics Observatory της NASA έπιασε τον ήλιο να ‘χαμογελάει’» έγραψε στον Twitter η αμερικανική αεροδιαστημική υπηρεσία.

«Στο υπεριώδες φάσμα, αυτές οι σκοτεινές κηλίδες στον Ήλιο είναι γνωστές ως τρύπες του ηλιακού στέμματος και είναι περιοχές από όπου αναβλύζει γρήγορα ηλιακός άνεμος προς το διάστημα» προστίθεται στην ανάρτηση.

Say cheese! 📸

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

— NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022