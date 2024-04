Βρετανία: Ομολόγησε ο κλέφτης της Χρυσής Τουαλέτας από το παλάτι Blenheim

Μετά από πέντε χρόνια, ο κλέφτης της Χρυσής Τουαλέτας ομολόγησε! Ο διαρρήκτης του παλατιού Blenheim, δυτικά του Λονδίνου, παραδέχτηκε ότι έκλεψε την χρυσή τουαλέτα αξίας 4,8 εκατομμυρίων λιρών!

Όπως μεταδίδει το CNNi o 39χρονος Τζέιμς Σιν δήλωσε ένοχος για την κλοπή μιας τουαλέτας κατασκευασμένης εξ ολοκλήρου από χρυσό 18 καρατίων και αξίας άνω των 6 εκατομμυρίων δολαρίων από το αρχοντικό όπου γεννήθηκε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Ο Σιν δήλωσε ένοχος για διάρρηξη, μετατροπή ή μεταβίβαση εγκληματικής περιουσίας και συνωμοσία στο Δικαστήριο της Οξφόρδης την Τρίτη, όπως δημοσίευσε το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA Media, επικαλούμενο την Εισαγγελία του Στέμματος.

Η χρυσή λεκάνη εγκαταστάθηκε σε μια τουαλέτα, δίπλα στο δωμάτιο που γεννήθηκε ο Τσόρτσιλ, στο παλάτι Blenheim - έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO - το 2019 στο πλαίσιο έκθεσης του Ιταλού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan με τίτλο «Victory is Not an Option» («Η νίκη δεν είναι επιλογή»).

Το ασυνήθιστο έργο τέχνης, με τίτλο «America», εκλάπη τον Σεπτέμβριο του 2019, λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνια της έκθεσης. Η κλοπή της 19ης Σεπτεμβρίου προκάλεσε επίσης σημαντικές ζημιές και πλημμύρες, ανέφερε τότε η αστυνομία.

Τέσσερις άνδρες είχαν κατηγορηθεί ότι έκλεψαν τη χρυσή τουαλέτα, η οποία μάλιστα ήταν πλήρως λειτουργική και η αξία της υπολογίζεται στις 4,8 εκατ. λίρες (περίπου 6 εκατ. ευρώ). Ο Σιν εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή Five Wells, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 17 ετών για διάφορες άλλες κλοπές.

Μεταξύ άλλων, εκτίει ποινή για κλοπή τρακτέρ και τροπαίων μεγάλης αξίας από το Εθνικό Μουσείο Ιπποδρομιών στο Νιούμαρκετ, συνολικής αξίας 400.000 λιρών (503.000 δολαρίων).

Η χρυσή λεκάνη «America» εκτέθηκε για πρώτη φορά στο Guggenheim της Νέας Υόρκης το 2016. Έγινε και πάλι πρωτοσέλιδο το 2017, αφού ο Λευκός Οίκος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε e-mail στο μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης ζητώντας να δανειστεί έναν πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, μα αντ' αυτού, ο έφορος του μουσείου προσέφερε τη χρυσή τουαλέτα.

