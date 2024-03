Βρετανία: O επικεφαλής της MI6 παραιτήθηκε από λέσχη που δεν δέχεται γυναίκες

Ο επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και ο ανώτατος δημόσιος λειτουργός του Ηνωμένου Βασιλείου παραιτήθηκαν σήμερα από μέλη μιας λονδρέζικης λέσχης αποκλειστικά για άνδρες, μετά την κατακραυγή που ξέσπασε για τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν.

Πριν από δύο ημέρες ο Guardian αποκάλυψε τον κατάλογο των διασημότερων μελών της Garrick Club, μιας από τις παλαιότερες ανδρικές, ιδιωτικές λέσχες του Λονδίνου, που ιδρύθηκε το 1831. Όπως και άλλες παρόμοιες λέσχες, η Garrick Club απευθύνεται αποκλειστικά σε άνδρες, με βάση έναν παλαιό κανονισμό που ισχύει ακόμη μολονότι συχνά χαρακτηρίζεται αρχαϊκός και σύμβολο ενός κατ’ επιλογήν ανδρικού μικρόκοσμου στην άσκηση εξουσίας και επιρροής.

