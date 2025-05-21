Έρευνα: Σχεδόν οι μισοί Έλληνες νιώθουν ανασφάλεια για το οικονομικό τους μέλλον

Η αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα, που ενισχύθηκε από τις πρόσφατες ανακοινώσεις δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, οδηγεί τους Έλληνες στο να θέτουν την οικονομική τους ασφάλεια σε απόλυτη προτεραιότητα.

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες (45%) αισθάνονται πολύ ή αρκετά ανασφαλείς για το οικονομικό τους μέλλον, σύμφωνα με νέα έρευνα της Plum, της ευρωπαϊκής εφαρμογής έξυπνης διαχείρισης χρημάτων. Το 26% των Ελλήνων δηλώνουν ότι νιώθουν πολύ ανασφαλείς για το οικονομικό τους μέλλον, ενώ ένα επιπλέον 19% αισθάνονται αρκετά ανασφαλείς. Συνολικά, μόλις λίγο περισσότεροι από ένας στους πέντε (23%) δηλώνουν ότι νιώθουν πολύ ή αρκετά οικονομικά ασφαλείς.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανασφάλειας καταγράφονται σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα, με το 43% όσων κερδίζουν λιγότερα από €800 τον μήνα να δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ για το οικονομικό τους μέλλον. Οι ανησυχίες για την οικονομική ασφάλεια καταγράφονται εντονότερα στη Βόρεια Ελλάδα, υποδηλώνοντας περιφερειακές ανισότητες ως προς τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Τα ευρήματα της έρευνας της Plum δείχνουν ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται μειώνοντας τα έξοδά τους και ενισχύοντας τις αποταμιεύσεις τους, με στόχο την αύξηση της οικονομικής τους ανθεκτικότητας. Το 28% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η αποταμίευση είναι η κύρια οικονομική τους προτεραιότητα, σε σχέση με την επένδυση.

«Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές προκλήσεις, κάτι που προκαλεί έντονο αίσθημα ανασφάλειας», εξηγεί η Μαίριλυ Μητροπούλου, Country Marketing Manager της Plum για την Ελλάδα. «Το θετικό είναι ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα μας, λαμβάνουν ουσιαστικά και προληπτικά μέτρα για να ανακτήσουν τον έλεγχο του οικονομικού τους μέλλοντος».

Εκτός από τη μείωση των εξόδων (24%) και την αύξηση των αποταμιεύσεων (20%), ο πιο συχνά αναφερόμενος οικονομικός στόχος από τους συμμετέχοντες ήταν η αύξηση του εισοδήματος (30%).

Η αποταμίευση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι νεότεροι Έλληνες και ειδικά όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, δείχνουν ιδιαίτερη προσήλωση στην αποταμίευση, με το 33% να τη δηλώνει ως την κύρια οικονομική του προτεραιότητα.