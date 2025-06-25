Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Ζητά την άμεση λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Τσούτσουρα

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη και την Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ζητάει να λειτουργήσει άμεσα Περιφερειακό Ιατρείο στον Τσούτσουρα Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο Τσούτσουρας αποτελεί τουριστικό καταφύγιο της νότιας Κρήτης και παράλληλα τόπο παραθεριστών κατά την τουριστική περίοδο, κυρίως για τους κατοίκους του Ηρακλείου και των γύρω χωριών.

Τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα νέο αναδυόμενο τουριστικό προορισμό, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες έρχονται στην περιοχή για να απολαύσουν τις όμορφες παραλίες της.

Κατά την τουριστική περίοδο, η οποία έχει επιμηκυνθεί τα τελευταία χρόνια καθίσταται αναγκαία η λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου στη συγκεκριμένη περιοχή που παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση, ενώ η απόστασή της από την κοντινότερη δημόσια δομή ιατρικής περίθαλψης είναι μεγάλη.

Με την Ερώτησή του ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης ζητάει από τους συναρμόδιους Υπουργούς να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να λειτουργήσει Περιφερειακό Ιατρείο στον Τσούτσουρα, για την εξασφάλιση δυνατότητας παροχής πρωτοβάθμιας υγείας, στους κατοίκους και επισκέπτες του Τσούτσουρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

