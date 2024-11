Ηράκλειο - Ναός Αγ. Ματθαίου των Σιναιτών: Συμμετέχει σε διεθνή έκθεση στο Χιούστον

Το The Museum of Fine Arts, Houston (Μουσείο Καλών Τεχνών του Χιούστον), στις ΗΠΑ, φιλοξενεί αυτό το διάστημα τη διεθνή έκθεση με τίτλο ‘’Living with the Gods: Arts, Beliefs and Peoples’’ που περιλαμβάνει πάνω από 200 έργα τέχνης από τα 4000 χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας και εκτίθενται σε 11 αίθουσες του μουσείου.

Τα εκθέματα συνδιαλέγονται μεταξύ τους και εξερευνούν θεμελιώδη θέματα, που αφορούν το σύμπαν, το φως, το νερό, την φωτιά, τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου, τον θείο λόγο και τα προσκυνήματα. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από αρχαία, ιστορικά και σύγχρονα έργα που προέρχονται από όλες τις ηπείρους.

Για πολλές χιλιετίες οι άνθρωποι δημιουργούν αντικείμενα για να επικοινωνήσουν με το θείο και να στηρίζουν τις κοινότητες «Αυτή η έκθεση αφορά το πώς οι άνθρωποι παντού έχουν δημιουργήσει όμορφα αντικείμενα για να διαπραγματευτούν τη θέση τους στον χρόνο και στον κόσμο, και πώς χρησιμοποιούμε τα έργα τέχνης για να σκεφτόμαστε τη σχέση μας με τους άλλους. Το να τοποθετείς την τέχνη σε αυτό το πλαίσιο επιτρέπει έναν διαφορετικό διάλογο. Στα μουσεία, πολλά μεγάλα αντικείμενα μπορεί να χάσουν τον αρχικό τους σκοπό, που ήταν πνευματικός. Μια τέτοια έκθεση μπορεί να επαναφέρει αυτόν τον σκοπό, επιτρέποντας μια νέα και βαθύτερη προσέγγιση σε μεγάλα και γνωστά έργα» σημειώνει ο Neil MacGregor, βρετανός ιστορικός τέχνης και πρώην διευθυντής του MFAH.

Στην έκθεση συμμετέχει και ο Ναός του Αγ. Ματθαίου των Σιναιτών, από το Ηράκλειο της Κρήτης, με το θωράκιο με διπλή εικόνα: Η πάνω αφορά την ιστορία του Σινά με την καιόμενη Βάτο και η κάτω μία δέηση με την Αγ. Αικατερίνη και την Αγ. Παρασκευή, ολόσωμες και τον Αγ. Ματθαίο ένθρονο.

Image

Η εικόνα είναι του 1749, διαστάσεων 113,6Χ64,8Χ2,6cm3. Τεχνική αυγοτέμπερας και φύλλα χρυσού σε προετοιμασμένο ύφασμα σε δύο τεμάχια ξύλου με δύο οδηγούς.

Image

Η εικόνα αυτή εκτίθενται δίπλα στην εικόνα της Πεντηκοστής του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (διαστάσεων: ~2Χ3m), που το μουσείο του Prado της Μαδρίτης δάνεισε επίσης για την έκθεση αυτή.

Image

Στις … φωτογραφίες φαίνεται ρωμαϊκή γυάλινη πλάκα και επάνω έχουν τοποθετήσει φύλλα από την καιόμενη βάτο του Σινά. Στις υπόλοιπες φωτογραφίες φαίνεται ο Μοναχός Ιουστίνος, βιβλιοθηκάριος της βιβλιοθήκη της Μονής της Αγ. Αικατερίνης του Σινά και η σύμβουλος τέχνης, μουσειολόγος και πρώην διευθύντρια των διεθνών εκθέσεων του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, κα. Mahrukh Tarapor.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συλλυπητήρια μηνύματα για το θάνατο του σκηνοθέτη Μανούσου Μανουσάκη

Ηράκλειο: Σύσκεψη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Κρήτης - Παρουσία του υφυπουργού Ε. Τουρνά